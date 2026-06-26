El jugador de Tigres que continuaría su carrera en Boca Juniors

El futuro de Rodrigo Aguirre apunta con fuerza hacia el futbol de Argentina. El delantero uruguayo mantiene un acuerdo con Boca Juniors para convertirse en uno de los refuerzos del conjunto xeneize este mercado de varano, una operación que avanza de manera positiva, al menos entre el jugador y el club.

El hoy seleccionado por Uruguay aparece como el principal candidato para ocupar el lugar que ha dejado Edinson Cavani dentro de la plantilla de Boca Juniors. La directiva del club argentino considera que Aguirre reúne las características ideales para asumir esa responsabilidad, motivo por el cual avanzaron de forma directa con el charrúa.

⚠️🇦🇷🇺🇾 Boca Juniors está MUY CERCA DE FICHAR a Rodrigo Aguirre, con el que ya existe un PRE-ACUERDO.



✈️ Hoy está con Uruguay en la Copa del Mundo y su pase pertenece a Tigres.



Juega como delantero/segunda punta y suma 5 GOLES en 23 partidos en este año. 🔎



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Aunque, es clave señalar que de momento no hay acuerdo con los Tigres de la UANL. Sin embargo, el escenario luce a favor de Boca para que las conversaciones continúen durante los próximos días. El motivo es que Aguirre no es una pieza que se pueda considerar dentro de los intocables del norte de México.

Desde la perspectiva de Tigres, la posible salida del atacante uruguayo no representa un problema sin solución. En el club existe apertura para escuchar ofertas y no se espera una resistncia importante a la transferencia, sobre todo si la cifra llega a la altura de lo invertido hasta el día de hoy en Aguirre.

Uruguay Portraits - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

La salida de Aguirre le daría a Tigres dos ventajas deportivas y financieras. La primera, liberar una plaza de no formado en México para ir por el fichaje de un delantero más estelar. La segunda, conseguir recursos con el fin de tener presencia relevante dentro del mercado de verano.

Si bien todavía restan detalles por resolver entre las dirigencias, el panorama invita al optimismo para que la transferencia termine firmandose. Rodrigo Aguirre ya dio el primer paso y el segundo que cien por ciento entre los equipos.