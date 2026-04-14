El jugador de Tigres que podría partir a Europa en verano

Si bien no ha sido el mejor semestre de los Tigres, en las semanas más recientes los del norte de México han elevado el nivel de forma importante. Siguen con opciones de ganar tanto la Liga MX como la CONCACAF en el mes de mayo, teniendo más posibilidades en el torneo internacional que en el local.

Más de un jugador ha elevado su nivel de forma importante en semanas recientes. Uno de ellos es Ozziel Herrera, para muchos el mejor jugador de los felinos en el curso. El mexicano se están llenando de goles y asistencias sobre todo en las últimas semanas, rendimiento que a la par le ha puesto en el mercado de Europa.

¿SE VA? 🤔👀



Matías Bunge, representante del delantero Ozziel Herrera, acudió este lunes al CET, donde se encontraba el director deportivo de Tigres, Gerardo Torradohttps://t.co/XXjX1pX7nv pic.twitter.com/P5Q98rHNTK — MedioTiempo (@mediotiempo) April 13, 2026

Fuentes en el viejo continente afirman que el Feyenoord valora atacar por el fichaje del extremo en el verano. El club estaría alistando una oferta en torno a los 5 millones de dólares por Herrera. El club quiere un jugador de potencial físico destacado y fineza técnica que pueda explotar los mano a mano.

El rumor se ha hecho más fuerte luego de una visita importante el día de ayer en las oficinas de Tigres. Matías Bunge, agente de Ozziel estuvo en el club donde tuvo una charla con la gerencia deportiva que comanda Gerardo Torrado luego de la salida de Mauricio Culebro.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TIGRES-SOUNDERS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Cabe señalar que a través de medios cercanos al club, Tigres afirmó que la presencia de culebro no tuvo nada que ver con una posible salida de Herrera. Se afirma que "se trataron otros temas", mismos que no fueron revelados.

Está claro que con el cierre del torneo encima, Tigres no quiere hablar de mercado y tener el enfoque del jugador en el campo. Sin embargo, más temprano que tarde deberán hacerlo, pues se entiende que el Feyenoord no es el único en la carrera por Herrera.