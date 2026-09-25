El jugador del América que se suma a la selección mexicana

Dagoberto Espinoza vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera. El futbolista del América fue convocado por primera vez a la selección mexicana absoluta y se sumará a la concentración del combinado nacional durante la presente fecha FIFA, después de una modificación obligada dentro del plantel.

La oportunidad para Espinoza llega debido a la lesión de César Montes. La baja del capitán obligó al cuerpo técnico mexicano a realizar un movimiento en su convocatoria y el elegido para ocupar su sitio fue el joven elemento americanista, quien vive su primer llamado al cuadro nacional.

¡Dagoberto Espinoza fue convocado por la Selección Nacional de México! 🦅🔝



Mucho éxito en tus enfrentamientos, Águila. ¡Es con todo! 👊 pic.twitter.com/kldV44fw5a — Club América (@ClubAmerica) September 25, 2026

Sin embargo, su incorporación tendrá una particularidad importnte. Dagoberto no podrá ser considerado para el partido amistoso frente a Colombia. Su convocatoria está pensada para que pueda integrarse posteriormente y estar disponible los tres duelos restantes en el parón para la selección mexicana.

La noticia fue confirmada también por el América a través de sus canales oficiales. El conjunto del nido de Coapa celebró el llamado de su futbolista y le deseó éxito durante su estancia con México. Para Espinoza, la convocatoria representa un paso significativo luego de transitar en medio de lesiones muy complejas.

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Su presencia también amplía las alternativas disponibles para el cuerpo técnico mexicano en una ventana internacional marcada por diferentes movimientos en la lista originalmente confeccionada. Dagoberto es un lateral de origen, sin embargo, es llamado para tomar el sitio de un central.

Más allá de los minutos que pueda recibir durant esta concentración, Espinoza debe aprovechar al máximo cada segundo con el grupo. Ser parte del inicio de la era de Rafael Márquez, puede ser una oportunidad única para demostrar al técnico que el hombre del América tiene los enteros para ser parte del ciclo.

El reto inmediato será aprovechar los entrenamientos para comenzar a ganarse un espacio dentro de los planes futuros de México. Espinoza recibe un llamado que lucía lejano, pero que hoy, está en la mesa de las oportunidades.

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