El jugador del FC Barcelona que está en la mira del Atlético de Madrid

Las negociaciones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por un posible traspaso de Julián Álvarez de cara a la próxima temporada 2026/27 continúan generando movimientos entre ambos clubes.

Aunque el conjunto azulgrana puso sobre la mesa una importante oferta económica y no descarta incluir algún futbolista para facilitar la operación, hay un nombre que el equipo de Diego Simeone sigue de cerca y que el conjunto catalán no está dispuesto a negociar: Marc Bernal.

🚨🚨 JUST IN: Atlético Madrid want Marc Bernal included in a potential deal for Julián Álvarez.



Barcelona have offered €100m for the Argentine and could include players in the operation, but Bernal is not one of the candidates they would swap.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/k3YuNFqzmT — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2026

Según informó Mundo Deportivo, el mediocampista español es el jugador que más interés despierta en la dirigencia rojiblanca; sin embargo, el canterano es considerado una pieza estratégica para el presente y el futuro del proyecto encabezado por Hansi Flick.

Flick apuesta por su crecimiento

Bernal renovó su contrato en 2025 hasta junio de 2029 y su cláusula de rescisión quedó fijada en 500 millones de euros, una cifra que refleja la confianza que el club deposita en su proyección. Después de superar una compleja lesión de ligamento cruzado sufrida en agosto de 2024, logró consolidarse paulatinamente en la rotación de Flick durante campaña pasada.

En esa línea, más allá del interés del Atlético, el entorno de Bernal tampoco contempla una salida. El futbolista tiene como prioridad consolidarse en el Barcelona y aumentar su protagonismo en una plantel que afrontará una temporada con objetivos importantes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

En los últimos meses trascendió que el agente del jugador, Raúl Verdú, mantuvo un encuentro con representantes del Atlético de Madrid, aunque aclararon que la reunión no estuvo relacionada con el futuro del mediocampista.

TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Por ahora, el interés rojiblanco no modifica la postura del Barcelona y Marc Bernal continúa siendo uno de los futbolistas que la entidad catalana considera intransferibles y una de las apuestas más firmes para liderar el mediocampo en los próximos años.

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