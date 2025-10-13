El jugador del Real Madrid que el Betis quiere pescar en el mercado de invierno

Salvo el tropiezo en contra del Atlético de Madrid, el inicio de año para el Real Madrid ronda la perfección. De a poco, el grueso del plantel comienza a entender qué es lo que desea Xabi Alonso dentro del terreno de juego, motivo por el cual desarrollan un fútbol competitivo, incluso por encima de lo mostrado el año anterior.

Por su parte, el técnico también comienza a exprimir lo mejor de sus jugadores dentro del terreno de juego. Ahora mismo, es Kylian Mbappé el hombre al que Xabi le ha dado el rol primario dentro de la plantilla. Dicha situación ha dejado en el olvido a los otros '9' del equipo de la capital de España, uno de ellos, con mercado en LaLiga.

Fuentes en España confirman el interés del Betis en la posible cesión de Gonzalo García. El club de la ciudad de Sevilla tiene en la mira al delantero desde el pasado Mundial de Clubes en el cual el español fue uno de los mejores de la escuadra blanca. Ahora, hay apertura para recibirle por lo menos seis meses en el equipo bético.

Si bien Gonzalo es un pieza muy del gusto de Xabi Alonso, el jugador no está sumando los minutos que esperaba este curso. Lo anterior luce como algo natural valorando que el competidor directo que tiene por delante es Kylian Mbappé, para más de uno, el mejor futbolista de la actualidad no sólo en el Madrid, sino en el mundo.

Por ende, el Betis se muestra abierto para recibir al centro delantero. Su perfil de juego es muy del gusto de Manuel Pellgrini. El técnico chileno considera que Gonzalo es completamente diferente a su delantero estelar, Juan Camilo Hernández. Siendo el caso, el entrenador bético considera que ambos pueden funcionar como socios pero también como competencia directa.

