El jugador que Chivas recupera para el Clásico Nacional vs América

La actualidad de Chivas no es buena. El cuadro del rebaño por más que ha desarrollado una calidad de juego competitiva, no está encontrando los resultados deseados dentro del terreno de juego. Este es un hecho que tiene hoy a los de Verde Valle en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga MX.

La siguiente parada del rebaño es el cruce en la capital del país ante el América. Está claro que el favorito es el cuadro de André Jardine. Sin embargo, los de Gabriel Milito buscarán competir de la mejor forma que les sea posible y para ello, recuperan a una pieza que es vital para el técnico argentino.



Luego de algunos semanas ausente por lesión, Omar Govea recibe el alta médica. Si bien el jugador no debe tener el mejor ritmo de competencia, es un hecho que será parte de la lista de convocados del rebaño para el encuentro, pues ante la lluvia de ausencias, Chivas no se puede dar el lujo de descartarle.



A diferencia de con otros técnicos, Govea es un hombre de peso en la gestión de Milito. Primero, el jugador le ofrece al equipo salida de pelota. Segundo y algo que no es menor, la presencia de Omar en el centro del campo, permite a Milito colocar a Luis Romo el tercer central, hecho que ofrece más solidez en zona baja.

Por ahora no está claro si el ex Rayados de Monterrey saltará al campo desde el inicio o en un rol de suplente. Lo que es un hecho es que su vuelta a los terrenos de juego está firmada para el clásico nacional.

