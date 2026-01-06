El jugador que es un dolor de cabeza a nivel interno para Chivas

La situación de Alan Pulido se ha convertido en uno de los principales problemas internos de Chivas a pocos días del arranque del Clausura 2026. El delantero no entra en los planes deportivos actuales, pero su postura contractual mantiene bloqueada cualquier salida inmediata del plantel rojiblanco.

Pulido, quien tiene todavía un año de contrato vigente, ha sido claro con la directiva: su intención es cumplir el acuerdo de manera íntegra. El atacante no muestra disposición para rescindir ni negociar condiciones que impliquen una reducción salarial durante el tramo final de su vínculo profesional.

El aspecto económico es el eje central del conflicto. El futbolista percibe un sueldo cercano a los dos millones de dólares anuales, cifra elevada dentro del presupuesto de Chivas. Desde el entorno del jugador se sostiene que el contrato fue firmado bajo esos términos y debe respetarse sin modificaciones.

A pesar de que ha recibido sondeos de otros clubes interesados en su fichaje, Pulido se ha negado a avanzar en cualquier conversación que contemple una rebaja salarial. El delantero considera que no tiene motivos deportivos ni contractuales para aceptar condiciones menos favorables en esta etapa.

Desde el punto de vista deportivo, la postura del club es firme. El cuerpo técnico no contempla a Pulido dentro de su proyecto para el Clausura 2026, mientras que la directiva trabaja para liberar masa salarial y espacios en el plantel, objetivo que hoy se ve frenado por esta situación.

Chivas v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La directiva rojiblanca esperaba resolver el caso antes del inicio del torneo, pero la negativa del jugador ha complicado los tiempos. Chivas se encuentra en un escenario incómodo, pagando uno de los salarios más altos del plantel a un futbolista sin rol definido dentro del equipo.

Este conflicto también genera ruido a nivel institucional, ya que la afición observa con preocupación la falta de salidas claras y la dificultad para cerrar una reestructuración deportiva profunda. El caso Pulido se suma a otros movimientos recientes que han generado debate interno y externo.

Por ahora, Alan Pulido mantiene una posición inamovible. Mientras tenga contrato vigente y no exista una oferta que respete sus condiciones económicas, el delantero no saldrá de Chivas. El desenlace dependerá del paso del tiempo y de si alguna de las partes decide ceder en su postura.

