Es un hecho que el tiempo de Leandro Trossard dentro del Arsenal ha llegado a su fin. El delantero firmó su contrato con el Besiktas este martes luego de su estancia en la Copa del Mundo con la selección de Bélgica. El cuadro campeón de la Premier League se asegura un ingreso de 18 millones de euros fijos y pueden caer otros dos en variables.

Es un hecho que el tiempo de Leandro Trossard dentro del Arsenal ha llegado a su fin. El delantero firmó su contrato con el Besiktas este martes luego de su estancia en la Copa del Mundo con la selección de Bélgica. El cuadro campeón de la Premier League se asegura un ingreso de 18 millones de euros fijos y pueden caer otros dos en variables.

🚨🔴⚪️ Christos Tzolis didn’t open to any other club approaching his camp:

he wants Arsenal move.



Club to club talks soon with Club Brugge as Tzolis has always been seen as ideal candidate to replace Trossard. pic.twitter.com/gWCe7B4B95 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Ahora el cuadro inglés está a la caza de un reemplazo para Trossard. Dentro de la mesa hay más de una opción interesante, sin embargo, la ventaja la tiene ahora mismo un jugador griego que viene de ser el mejor en la Súper Liga de Bélgica, se trata de Christos Tzolis.

De acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano, el extremo, media punta y hasta falso nuevo tiene todo para llegar al club de Londres este verano. En el Arsenal le ven como un jugador espejo a Trossard, tanto en lo físico como en lo técnico. Aunque, se trata de una pieza seis años más joven.

KV Mechelen v Club Brugge - Jupiler Pro League Champions' Play-Off | Photonews/GettyImages

El movimiento gana todavía más peso debido a la postura del griego. De acuerdo con la fuente antes mencionada, Christos informó al Club Brugge, dueños de su carta, que este verano no tiene deseos de escuchar ninguna otra oferta que no sea de parte del Arsenal. Es su palabra final.

En el Brugge saben que será más que complejo retener a Tzolis, sobre todo con el Arsenal tan abiertamente interesado en su firma. Siendo el caso, el campeón de Bélgica ya ocupa el tiempo en establecer el precio final a su estrella, mismo que estaría entre los 30 y 35 millones de euros valorando fijos y variables.

Esta cifra no parece ser un problema para el Arsenal. Sólo tendría que tocar un poco el presupuesto para completar el traspaso, pues con lo ingresado por Trossard, el precio del fichaje se puede cumplir casi que al cien por ciento.