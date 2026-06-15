El jugador que podría cambiar de ruta y elegir a México sobre Estados Unidos

La Copa del Mundo está en marcha y dos de las selecciones bajo el foco son las de México y Estados Unidos. Dentro de su calidad de anfitrionas, se espera que al menos alguna de las dos pueda dar el salto de nivel este verano en el torneo de la FIFA.

En lo que va de siglo, ambas naciones han estado en batalla directa por ser los número uno de la zona de CONCACAF. Además, se han cruzado entre sí por quedarse con más de un talento en condiciones legales de representar ambas naciones. Uno de los nombres en la mesa es el de Diego Luna.

SE ARREPINTIÓ 😰



Diego Luna quedó fuera de la lista de la selección estadounidense para el Mundial 2026.



❌ En el pasado fue buscado por México para representar al Tricolor, pero siempre los había rechazado. pic.twitter.com/5EZuJQQ6wi — Futbol Total (@futboltotal) June 14, 2026

El mediapunta se quedó fuera de la Copa del Mundo al no pasar el corte final de Mauricio Pochettino. Tal parece que dicho escenario ha hecho que el jugador reabra la puerta a México para el futuro inmediato.

"Para mí se trata de quién me dará la mejor oportunidad de jugar a nivel internacional", declaró Luna en los últimos días. El de esta forma afirma que su firma con Estados Unidos no está plasmada al cien por ciento.

Real Salt Lake v Houston Dynamo FC | Alex Goodlett/GettyImages

Luna también habló sobre su primera elección meses atrás por Estados Unidos y los motivos alrededor de la misma.

Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California. Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en EU. Fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades. Eso no significa que me avergüence de ser mexicano; simplemente tuve que tomar una decisión. Diego Luna

Por ahora la apuesta del aún joven jugador fue fallida. El mediapunta esperaba ser parte de la lista final de la selección de Estados Unidos y ni siquiera pasó el corte. Ahora, está claro que para él la contienda parte desde cero, aunque, en México el interés por su "fichaje" es nulo.

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