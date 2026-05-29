El jugador que podría tener una segunda vida en Monterrey cortesía de Almeyda

Monterrey inicia un nueva era a partir de la siguiente semana. Se entiende que la misma no puede ser peor que la que encabezó José Antonio Noriega. Durante la misma, el cuadro del norte del país no sólo no ha ganado nada, sino que además firmaron el peor semestre en lo que va de siglo para los Rayados.

La doble apuesta está firmada: Dennis te Kloese como director deportivo, Matías Almeyda como técnico. Ahora, ambas partes deben trabajar de la mano para definir el armado de la plantilla, donde todo indica que la primera decisión de peso se ha firmado y es cortesía directamente del entrenador.

¿EL PELADO LO REGRESA? 🇫🇮🤠



Esteban Andrada puede volver a Rayados de la mano de Matías Almeyda.



🧤 Desde RG La Deportiva Santiago Fourcade informa que “hay una posibilidad muy importante que Andrada se quede en Rayados”, indicó. Le queda un año con la Pandilla y están… pic.twitter.com/Zj1dcGZK1E — Futbol Total (@futboltotal) May 29, 2026

Santiago Fourcade, una fuente cercana a los regios afirma que Almeyda está promoviendo la continuidad de Esteban Andrada. El técnico argentino considera que de las opciones que tiene el club dentro de la nómina, su compatriota es quien más se acerca al modelo de juego de Matías.

Por ahora la decisión está bajo valoración. Almeyda puede defender todo lo que quiera a Esteban a nivel deportivo. Sin embargo, no se puede olvidar que el meta viene de un acto violente en el fútbol de España que le ha provocado una sanción histórica y que no va de la mano con los valores de los Rayados.

Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Alex Grimm/GettyImages

Parece que el tema de la portería en Rayados de nueva cuenta será un caos. El cuadro del norte de México es el único dentro de la Liga MX que tiene dos porteros extranjeros dentro de la nómina. Además de Esteban, Rayados parte con Santiago Melé en el equipo, hoy concentrado con Uruguay.

Siendo el caso, si la gerencia aprueba el retorno de Esteban, el club deberá darle salida a Melé a toda costa. Además, informar a Luis Cárdenas, quien ha asumido el rol de titular ante las dudas con los dos primeros, que retornará al banquillo.