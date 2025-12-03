El jugador que se ha ofrecido para fichar con Chivas

Jesús Angulo vive un gran momento con Toluca, pero aun así considera que tiene una cuenta pendiente en su carrera. El atacante mexicano ha levantado la mano para regresar a Chivas, club donde su primera etapa quedó lejos de las expectativas que generó su fichaje.

De acuerdo con diversas fuentes, Angulo se comunicó con la directiva rojiblanca para expresar su deseo de volver. Aunque está contento en Toluca, reconoce que su salida de Guadalajara fue abrupta y que nunca logró mostrar su mejor versión con la camiseta rojiblanca.

El propio jugador considera que tiene una espina clavada con el 'rebaño'. Su intención es vivir una revancha personal y demostrar que puede ser un elemento determinante en la institución, algo que siente quedó pendiente en su primera etapa.

En Toluca ha demostrado un nivel sobresaliente. Su temporada actual lo confirma como uno de los jugadores más influyentes del plantel escarlata, motivo por el cual su nombre vuelve a estar en la agenda de varios clubes, incluyendo a Chivas.

La directiva del Guadalajara analiza seriamente la posibilidad de traerlo de vuelta. El perfil de Angulo encaja con la idea de reforzar el ataque, especialmente con futbolistas mexicanos de buen presente y proyección inmediata.

Sin embargo, nada se moverá sin la aprobación del técnico Gabriel Milito. El argentino será quien determine si Angulo entra en sus planes deportivos para el próximo semestre. Su opinión será clave para avanzar en cualquier tipo de negociación.

En caso de recibir luz verde, Chivas buscaría negociar con Toluca, entendiendo que el jugador tiene contrato vigente y un rol importante en el equipo. No será una operación sencilla, pero el interés es real.

Angulo, por su parte, está dispuesto a asumir el reto. Reconoce que no logró consolidarse en su primera etapa, pero ahora, más maduro y con mejores números, siente que tiene el nivel para triunfar en el Akron.