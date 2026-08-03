El Leipzig rompe el silencio con respecto del futuro de Yan Diomandé

El Leipzig rompió el silencio para responder al creciente ruido alrededor del futuro de Yan Diomandé, mismo que no ha frenado desde la Copa del Mundo.

Desde el club alemán afirman que la negociación con el Real Madrid continúa abierta y que todavía no existe un acuerdo definitivo, pese a las versiones que en los últimos días presentaban la operación como completamente cerrada, un escenario, que hoy el cuadro del Leipzig asegura es irreal.

🚨 El DIRECTOR DEPORTIVO del LEIPZIG deja todo en el aire en el 'CASO DIOMANDÉ' pic.twitter.com/YB2MvrxWHE — Diario AS (@diarioas) August 3, 2026

La postura del conjunto alemán fue expresada por Marcel Schäfer, director deportivo del club, quien negó que la transferencia haya alcanzado la fase definitiva. “Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el ‘aquí vamos’. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa”, afirmó.

Las declaraciones representan una respuesta directa a la información difundida por el poderoso especialista de mercado, Fabrizio Romano, periodista que había presentado la operación como prácticamente oficial. En Leipzig existe molestia por el tratamiento que recibió la negociación y consideran que la situación fue adelantada antes de alcanzar un consenso entre todas las partes.

Pese al tono contundente del mensaje, dentro del RB Leipzig no consideran que la operación haya fracasado. De hecho, ya no hay una conveniencia real de que esto suceda así. La negociación sigue viva y el interés del Real Madrid permanece intacto. Sin embargo, la directiva alemana insiste en que todavía existen asuntos pendientes que deben resolverse antes de hablar de un acuerdo completamente crrado.

RB Leipzig vs St. Pauli - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El principal problema radica en las diferencias que actualmente existen entre los clubes y la agencia que representa a Yan Diomandé. Esa falta de entendimiento ha llevado incluso al manejo del jugador a negar cualquier mala gestión del fichaje desde su rol de intermediaris.

Aunque el ambiente alrededor de la operación sigue siendo optimista, la realidad es que las conversaciones permanecen atoradas mientras todas las partes intentan acercar posturas. En Leipzig consideran prematuro hablar de una transferencia concluida y sostienen que todavía queda trabajo por realizar. Mientras que en el Madrid siguen a la espera de que el club germano dé luz verde finalmente.