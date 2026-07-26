No va para más. Bradley Barcola tomó la decisión de no ampliar su vínculo con el PSG y ya comunicó al club francés que desea explorar una salida durante este verano. El Liverpool es quien encabeza la carrera por el extremo desde abril y aguarda la cifra definitiva que fijarán los parisinos para intentar dar el siguiente paso.

La voluntad del futbolista quedó definida después del Mundial. Fabrizio Romano confirmó que Barcola rechazó la propuesta de renovación presentada por la entidad parisina y mantiene como prioridad un cambio de destino.

Entre las opciones disponibles, el proyecto deportivo de los Reds ocupa el primer lugar en sus preferencias si los dos clubes alcanzan un acuerdo. "El Liverpool quiere a Barcola. El jugador está abierto a unirse y siente que es el club perfecto para él”, expresó Romano en uno de sus videos.

🚨🔴 Liverpool have been leading the race for Bradley Barcola since April — and they are working on the deal.



Understand Barcola’s open to the move and gives priority to #LFC project if they can get a deal done with PSG.



Liverpool, waiting for PSG indications on price/details. pic.twitter.com/TXyYC3Neo6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Pese al interés, todavía no comenzaron las conversaciones entre Inglaterra y Francia. Desde Anfield consideran que cualquier avance depende de la indicación definitiva del PSG sobre el importe del traspaso y, una vez conocida esa cifra, el movimiento podría acelerarse.

El PSG pide 170 millones para soltar a Barcola

El precio solicitado por los bicampeones de la Champions League llamó la atención de buena parte del mercado porque ronda los 170 millones de euros, cifra que desde París justifican por las operaciones protagonizadas durante este verano por Morgan Rogers y Elliot Anderson. Aun así, Romano considera que el acuerdo podría cerrarse por un importe inferior.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

La realidad es que el PSG no afronta una venta por necesidad. Barcola tirnr contrato hasta 2028 y el club tiene una posición favorable para negociar que le permite fijar una valoración muy elevada con el objetivo de obtener una cifra histórica por uno de sus delanteros.

Además, el internacional francés reúne argumentos de sobrar para despertar el interés de clubes de renombre en Europa. Desde su llegada al equipo dirigido por Luis Enrique disputó 152 partidos oficiales, convirtió 39 goles y dejó 37 asistencias. Además, participó en la conquista de la Champions League y la Ligue 1, además de completar un muy buen Mundial con Francia gracias a tres tantos.