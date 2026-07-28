El Liverpool analiza cinco alternativas a Bradley Barcola para reforzar su ataque

El Liverpool mantiene a Bradley Barcola como uno de sus grandes objetivos para reforzar las bandas en este mercado de fichajes, pero la operación parece cada vez más complicada: el Paris Saint-Germain no tiene intención de desprenderse del extremo francés y solo aceptaría una oferta cercana a los 170 millones de euros, una cifra que convertiría al jugador en uno de los traspasos más caros de la historia.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Con la llegada de Víctor Muñoz desde el Osasuna ya concretada, el entrenador Andoni Iraola considera que el equipo todavía necesita incorporar otro atacante por los costados para afrontar una temporada 2026/27 en la que competirá por todos los títulos.

🚨🇫🇷 BREAKING: Bradley Barcola will NOT sign new deal at Paris Saint-Germain, the decision is confirmed.



As always reported, he’s open to exploring a move this summer and will NOT sign new contract.



🔴 Liverpool have Barcola on top of their list. pic.twitter.com/CdiQ2SPZet — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Sin embargo, el elevado costo de Barcola obliga a la directiva a evaluar alternativas de menor valor económico, sin perder de vista la calidad ni el potencial.

1. Maghnes Akliouche

RC Strasbourg Alsace v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El extremo del Mónaco se convirtió en uno de los nombres que más gustan en Anfield. Habitual por la banda derecha y con un destacado manejo de la pierna izquierda, Akliouche encaja como un futbolista con proyección para asumir responsabilidades ofensivas a largo plazo.



Durante las dos últimas temporadas acumuló 14 goles y 22 asistencias entre todas las competencias, consolidándose como una de las figuras del conjunto francés. Su valoración rondaría los 50 millones de euros, muy por debajo de la cifra que exige el PSG por Barcola.

2. Rafael Leão

Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El portugués es uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo gracias a su velocidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. Además, mantuvo una producción ofensiva constante, registrando dobles dígitos en goles y asistencias en cuatro de las últimas cinco campañas.



Aunque su experiencia representa un punto a favor, también genera dudas por su irregularidad y por el alto salario que implicaría su contratación.

3. Rayan

Bournemouth Training Session | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El brasileño dejó grandes sensaciones en el Bournemouth y mantiene una excelente relación con Iraola. Además, en apenas 15 partidos firmó cinco goles y dos asistencias, demostrando un enorme potencial.



Su cláusula de rescisión aumentará considerablemente en el futuro, por lo que el Liverpool podría intentar negociar antes de que su precio se dispare.

4. Said El Mala

SV Bergisch Gladbach 09 v 1. FC Köln - Pre-Season Friendly | Christof Koepsel/GettyImages

El Mala, de 19 años, destacó con el Köln gracias a su potencia física, velocidad y capacidad para jugar por ambas bandas. La pasada temporada registró 13 goles y cuatro asistencias, pese a no ser titular habitual.



Su posible traspaso también rondaría los 50 millones de euros, una cifra asumible para los Reds.

5. Yankuba Minteh

Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

Tras consolidarse en el Brighton, Minteh aparece como otra opción interesante para el Liverpool. Puede desempeñarse en cualquiera de las dos bandas, aunque destaca especialmente actuando por la derecha para aprovechar su velocidad y cambiar de ritmo.



La temporada pasada fue uno de los futbolistas más creativos del conjunto inglés, liderando al equipo en ocasiones claras generadas y oportunidades creadas en la Premier League. Su precio, cercano a los 94 millones de euros, sigue siendo elevado, aunque muy inferior al que exigiría el PSG por Barcola.

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