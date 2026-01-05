El técnico del Liverpool, Arne Slot, ha revelado que Hugo Ekitiké y Florian Wirtz han estado sufriendo problemas musculares durante su primera experiencia en el frenético calendario festivo del fútbol inglés, pero la esperanza es que ambos participen en el importante choque del jueves contra el Arsenal.

Slot se vio obligado a prescindir por completo de Ekitiké de su convocatoria para el viaje del domingo a Fulham. El francés había jugado demasiados partidos seguidos tras quedarse como único delantero centro titular del Liverpool ante la ausencia del lesionado Alexander Isak.

Ekitiké formó parte del grupo del Liverpool que voló a Londres el fin de semana, pero tuvo que descansar tras conocerse el resultado de sus pruebas médicas. "Sintió algo durante la resonancia magnética y recibimos los resultados durante el vuelo", reveló Slot en su rueda de prensa posterior al partido.

Liverpool v Leeds United - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

“Teníamos la esperanza de que fuera un poco de DOMS [dolor muscular de aparición tardía], que también tenía”.

"No me sorprende que tenga algunas molestias musculares", añadió Slot. "Esperábamos que fueran molestias musculares y podríamos haberlo usado como suplente, pero, por desgracia, vimos más molestias y no pudimos arriesgarnos".



Fulham v Liverpool - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El técnico del Liverpool se mostró optimista de que Ekitiké estaría lo suficientemente en forma para jugar a mitad de semana y le dijo a Sky Sports : "Con suerte, [estará] de regreso para el partido contra el Arsenal".

Wirtz fue titular en el empate 2-2 contra el Fulham, anotando su segundo gol en tres partidos, a pesar de ser duda física antes del encuentro. Como explicó Slot: "A Florian le pasó lo mismo la semana pasada cuando le hicimos una resonancia magnética y solo le detectaron dolor muscular de cabeza. No tenía nada, pero además es la primera vez que participa en este programa".

"Si no tengo tantos jugadores, me gustaría tener a los que tengo disponibles y darles la mayor cantidad de minutos posible, siendo realista. Eso es lo que intenté hacer hoy".

Lesiones del Liverpool para el choque contra el Arsenal

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Slot ha empezado a lamentar la cantidad de lesiones que sufre el Liverpool , pero las cifras no coinciden con sus quejas.

La ausencia de Isak es la omisión más evidente, pero su fracaso a la hora de rendir cerca de su precio de £125 millones (US$169,2 millones) —hasta la patada que irónicamente provocó su pierna rota— garantiza que no sea tan significativa como tal vez podría haber sido.

El principal problema de la lesión de Isak es la tensión que está ejerciendo sobre Ekitiké. Lo mismo aplica para Giovanni Leoni. El joven central nunca tuvo muchas posibilidades de ser titular contra el Arsenal en el Emirates, pero su rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre les ha negado a Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté un verdadero respiro. Ambos defensas probablemente liderarán la zaga del Liverpool en el norte de Londres el jueves, tras haber sido titulares en los 20 partidos de la Premier League de esta temporada.

Todavía hay dudas sobre la disponibilidad de Joe Gómez mientras Wataru Endo permanece fuera de juego por un problema en el tobillo.

La participación de Egipto en las rondas eliminatorias de la Copa Africana de Naciones también le ha quitado al Liverpool a Mohamed Salah.