El Liverpool logra su gol más rápido en lo que va de la temporada

El futbolista francés Hugo Ekitike adelantó al Liverpool apenas al primer minuto del partido correspondiente a la jornada 16 de la Premier League, en el duelo disputado ante el Brighton. El tanto, además de sacudir de inmediato el trámite del encuentro, se convirtió en el gol más rápido que la escuadra dirigida por Arne Slot ha marcado en lo que va de la temporada, reflejando una postura ofensiva clara desde el silbatazo inicial.

La anotación tempranera obligó al Brighton a reajustar su planteamiento casi de inmediato, mientras que el Liverpool encontró espacios para manejar el ritmo del partido con mayor calma. Arrancaron el compromiso siendo dos equipos con la misma cantidad de puntos, por lo que haya un ganador el día de hoy modificaría considerablemente el tablero de posiciones.

Para el Liverpool, sumar de a tres unidades en este compromiso resulta fundamental. Una victoria en esta jornada le permitiría escalar posiciones de forma considerable y colocarse hasta en el séptimo puesto de la tabla general. El margen de error es mínimo, ya que la zona media del campeonato se encuentra sumamente apretada y cualquier tropiezo puede significar perder varios lugares.

En contraste, el Brighton afronta el encuentro con la necesidad de no rezagarse. De no conseguir puntos, el conjunto se quedaría estancado en la novena posición con 23 unidades, perdiendo terreno frente a rivales directos en la pelea por puestos europeos. La presión, por tanto, no solo recae en el visitante, sino también en los locales.

De concretarse el triunfo, el Liverpool alcanzaría las 26 unidades, igualando en puntos al Crystal Palace y quedando a solo uno del Chelsea, que de momento vence 1-0 al Everton. Incluso, si los resultados se combinan a su favor y el Chelsea no suma, el equipo de Arne Slot podría aspirar a escalar hasta la sexta posición, confirmando una jornada redonda en sus aspiraciones dentro de la Premier League.

