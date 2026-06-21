Hay un dicho que dice, a resumidas cuentas, que gana quien insiste. Y parece que el Liverpool está dispuesto a llevar esa idea hasta las últimas consecuencias en su intento por fichar a Yan Diomande. El club inglés ya recibió una negativa por una propuesta cercana a los 100 millones de euros, aunque no tiene intención de retirarse de la negociación y prepara otra oferta por la joya marfileña del Leipzig.

Según informó Fabrizio Romano, los Reds van a volver a la carga por el extremo de 19 años, considerado una de las prioridades del mercado para la entidad de Anfield. La primera propuesta, compuesta por 90 millones de euros fijos y otros 10 en variables, fue rechazada por el Leipzig, que mantiene una postura firme respecto al futuro de su futbolista.

Los alemanes pretenden retener a Diomande durante una temporada más. De hecho, trabaja junto a su entorno en una propuesta de renovación con una mejora salarial y una cláusula de rescisión que facilitaría una salida en 2027. Romano explicó cuál es la postura de los Toros Rojos. "Están intentando decirle a Diomande y a sus agentes que se quede una temporada adicional en el RB Leipzig, firme un contrato y luego pueda elegir su destino en 2027", expresó.

🚨 Liverpool are prepared to bid again for Yan Diomandé after opening €100m proposal got rejected.



RB Leipzig insist to keep Diomandé for one more season, player prefers to leave now.



🎥 https://t.co/2OJq9aTDNv pic.twitter.com/fNo4eO24lF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

La situación, sin embargo, no parece alinearse con los deseos del jugador. El propio Romano aseguró que el atacante contempla seriamente un cambio de equipo en este mercado. "Diomande está muy tentado por dejar el club este verano y está considerando la posibilidad de marcharse de inmediato", dijo.

El Liverpool interpreta que esa disposición del futbolista puede jugar a su favor. Desde Inglaterra aseguran que el club lleva más de un año siguiendo su evolución y manteniendo contacto frecuente con su entorno. Además, los Reds estarían preparando un contrato de larga duración para convencer al internacional marfileño.

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

El Leipzig, por su parte, mantiene una valoración muy elevada, con pretensiones que rondan los 120 y los 130 millones de euros. Esa cifra explica por qué la primera oferta fue descartada sin abrir la puerta a un acuerdo.

A ver, que esos números no son por nada. Diomande llega respaldado por una irrupción notable en Alemania, donde fue elegido como el mejor debutante de la Bundesliga y también está teniendo un buen rendimiento durante el Mundial 2026 con Costa de Marfil.