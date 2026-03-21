La presencia de la familia de Michael Olise en el partido entre el Brighton y el Liverpool no hace más que seguir alimentando los rumores de un posible desembarco del extremo del Bayern Múnich al club de Anfield, que avanza en la planificación de su renovación ofensiva ante la proyección de salida de Mohamed Salah.

El futbolista francés, de 23 años, es seguido desde hace tiempo por el área de captación de los Reds, que lo tiene identificado incluso desde su etapa en el Crystal Palace. Su crecimiento en la Bundesliga consolidó ese interés. En la actual temporada acumula 10 goles y 17 asistencias en 20 partidos como titular, además de una participación destacada en la Champions League con cinco asistencias y tres tantos en ocho encuentros.

El club inglés trabaja en la búsqueda de un reemplazo a largo plazo para Salah, quien transita la parte final de su carrera en Anfield y cumplirá 34 años en junio. La dirigencia evalúa distintas alternativas en Alemania, donde también aparece en carpeta Yan Diomande, jugador del Leipzig.

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Michael Olise’s family will be present at Brighton vs Liverpool, with the winger seen as a potential long-term replacement for Mo Salah 💣



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La operación por Olise presenta algunas dificultades. El atacante no cuenta con cláusula de rescisión y tiene contrato vigente con el Bayern hasta 2029, lo que reduce las posibilidades de una salida en el corto plazo si el club alemán no decide negociar. Ante esa situación, el Liverpool mantiene abiertos otros frentes de batalla.

El interés se da en paralelo a un posible recambio en la estructura ofensiva. Federico Chiesa podría dejar el equipo tras un mercado de invierno con versiones sobre su salida, lo que ampliaría la necesidad de incorporar extremos. A esto se agregan las dudas recientes en torno a Salah, quien expresó su malestar meses atrás por su situación deportiva a pesar de que luego se disculpó ante el plantel.

El cuerpo técnico encabezado por Arne Slot busca reforzar las bandas con futbolistas que aporten velocidad y desborde. En ese perfil encaja Olise, cuya polifuncionalidad le permite desempeñarse tanto como extremo como mediocampista ofensivo.

El seguimiento sobre el jugador también se vincula con movimientos cruzados entre clubes. Los de Múnich mostraron interés en Cody Gakpo, lo que podría influir en futuras negociaciones entre ambas instituciones.