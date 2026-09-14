El Liverpool quiere aprovechar la situación de Alejandro Balde en el FC Barcelona y prepara una oferta

Alejandro Balde atraviesa un momento de incertidumbre en el FC Barcelona: el lateral izquierdo continúa formando parte de las convocatorias de Hansi Flick, pero prácticamente no tuvo participación en el comienzo de la temporada 2026/27. La falta de minutos lo coloca en una situación incómoda y abre la puerta a una posible salida en enero del próximo año.

El canterano llegó a consolidarse como una de las alternativas más importantes del conjunto azulgrana en los últimos años; sin embargo, la competencia interna en el primer equipo modificó su panorama. El entrenador parece confiar actualmente en otras opciones para el carril izquierdo, entre ellas Joao Cancelo y el juvenil Xavi Espart.

🚨 Barcelona were only willing to let left-back Alejandro Balde leave permanently in the summer for €40M.



They weren't going to sanction a loan move and Manchester United weren't confident that Balde was the best long-term option.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/viLRXKGYDx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 13, 2026

El Liverpool aparece como una opción

Ante este escenario, el Liverpool habría puesto sus ojos en Balde pensando en el próximo mercado invernal. El interés estaría relacionado también con la incertidumbre en torno al futuro de Andrew Robertson, cuya continuidad en Anfield no estaría garantizada para la próxima temporada.

Andoni Iraola vería con buenos ojos la posibilidad de incorporar al defensor español; su perfil, velocidad y capacidad para proyectarse por la banda encajarían en una Premier League que podría ofrecerle el protagonismo que actualmente no encuentra en el Barcelona.

Una salida que podría tomar fuerza

Cabe mencionar que Balde todavía tiene contrato con el conjunto culé hasta 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Aun así, su valor de mercado estaría muy lejos de esa cifra y se situaría alrededor de los 40 millones de euros, una cantidad que podría convertirlo en una operación atractiva para los grandes clubes europeos.

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Quality Sport Images/GettyImages

Durante el último mercado, el nombre del lateral también estuvo vinculado con el Manchester United y el Inter de Milán. Por ende, hora, el Liverpool se suma a una lista que podría crecer si el futbolista continúa sin oportunidades en la consideración de Flick.

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