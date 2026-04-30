El Liverpool recupera a Salah a tiempo para su despedida

Durante la victoria por 3-1 del Liverpool ante el Crystal Palace, a los 60' de la segunda mitad, Mohamed Salah pidió el cambio y la preocupación se instaló en Anfield; muchos temieron que el delantero hubiera disputado su último partido con la camiseta de los Reds.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, pocas días después, el club emitió un comunicado y confirmó que los estudios médicos reflejaron que se trata de una lesión muscular leve, lo que daría lugar a un regreso a la actividad antes del cierre de la temporada. La intención es que el "Rey Egipcio" tenga su despedida dentro del campo de juego como corresponde.

Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

Una salida anticipada confirmada

Aunque el contrato de Salah continúa en vigencia hasta 2027, ambas partes involucradas acordaron ponerle fin al acuerdo antes de tiempo. En Inglaterra trascendió que la decisión fue impulsada por el propio jugador, en medio de tensiones con el entrenador Arne Slot, especialmente tras una serie de suplencias a fines del año pasado.

Más allá de las diferencuas, el legado del delantero en el Liverpool es indiscutible. Siendo el goleador histórico en la era moderna del club, se convirtió en una de las grandes figuras de la última década en la Premier League.

El calendario que marcará su despedida

Todavía sin una fecha exacta de recuperación, el equipo tiene cuatro partidos por delante en la liga doméstica. Ese tramo definirá tanto la clasificación a competencias europeas como el último capítulo del egipcio en el club.

Fecha Rival 03 de mayo Manchester United (V) 09 de mayo Chelsea (L) 17 de mayo Aston Villa (V) 24 de mayo Brentford (L)

El encuentro ante el United aparece como el desafío más inmediati, un rival al que Salah 16 goles en 18 partidos. Sin embargo, el foco estará puesto en el duelo final ante el Brentford, que podría ser su última función en Anfield.

Llegar en condiciones físicas al final de la campaña no solo es importante para su despedida en Liverpool, sino que también lo es de cara a la próxima Copa del Mundo, que podría representar su última gran cita mundialista de su carrera.

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Con 34 años recién cumplidos, el delantero buscará la revancha tras la eliminación en fase de grupos de la selección de Egipto en el Mundial de Rusia 2018, donde llegó limitado físicamente.

El nuevo formato ampliado a 48 selecciones le da una oportunidad más favoable; con rivales accesibles en el grupo, el objetivo principal será lograr la primera victoria mundialista para Egipto, mientras que en el Liverpool esperan que su ídolo tenga la despedida que merece en cancha.

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