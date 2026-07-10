El llamativo proyecto del gobierno de México y la Liga MX para el crecimiento del fútbol

México prepara un proyecto histórico y masivo con el objetivo de aumentar de manera exponencial la captación y formación de nuevos futbolistas. El Gobierno mexicano de la mano con la Liga MX trabajarán en una estrategia que busca hacer fuerte el deporte base y generar muchas más oportunidades para las generaciones nacientes.

La iniciativa gira entorno a la creación de dos mil escuelas de fútbol infantil distribuidas a lo largo del país. La meta principal será acercar este deporte a niñas y niños desde edades tempranas. El objetivo es permitir que las infancias tengan una cercanía inmediata con el balón y en el corto plazo captar y desarrollar talento masivamente.

¡¡PROYECTO HISTÓRICO PARA EL FÚTBOL MEXICANO!! 🚨🇲🇽



Claudia Sheinbaum y la FMF anunciaron la creación de 2,000 ESCUELAS de fútbol infantil con el apoyo de TODOS los clubes de la Liga MX 🤯⚽



El objetivo es impulsar el deporte base y descubrir a los FUTUROS CRACKS de la… pic.twitter.com/Zg9oJf4XTE — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 10, 2026

Luego de la gran Copa del Mundo que ha firmado la selección mexicana, todo indica que la fiebre del fútbol en México lejos de terminar, buscará dar un paso al frente en otros sentidos.

El proyecto nace con la idea de ampliar el número de futbolistas detectados dentro del territorio mexicano. Al contar con una red mucho más grande de formación, se espera encontrar talento en zonas donde posiblemente no hay mucho foco, poniendo como ejemplo el caso de Gilberto Mora.

Así como el gobierno nacional facilitará la infraestructura, la Liga MX será la encargada de desarrollar las estrategias de captación y formación. De la misma forma, se esperaba que algunos clubes pueden aportar de algunas forma al convenio más desde lo deportivo que en lo financiero.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Para cerrar, este programa también ampliará el rango de búsqueda de talento con ascendencia mexicana dentro de los Estados Unidos.

El objetivo es encontrar jugadores con el talento y las condiciones legales para representar a México en el corto plazo, también desde temprana edad. Es decir, se busca concretar más casos de éxito como los de Brian Gutiérrez, nacido en Chicago y Obed Vargas, nacido en Alaska, pero ambos mundialistas por el 'Tri'.