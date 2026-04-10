El mal momento de Carvajal en el Real Madrid

El paso de Dani Carvajal en el Real Madrid está cerca de llegar a su fin y el cierre del cuento de hadas está lejos de ser feliz: actualmente está con muy poco rodaje y, según reportó Marca, la tensión con Arbeloa y un incidente con un canterano manchan este final.

En el Derbi contra el Atlético se retiró ovacionado de pie en el Bernabéu por un notable rendimiento y como agradecimiento por su brillante trayectoria. Tras el parón no había tenido minutos y la ilusión de jugar el Mundial 2026 con España empieza a desvanecerse de a poco.

Carvajal había vuelto de su dura lesión en enero, aunque su regreso no fue el esperado: tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa optaron por otras opciones como un inadaptado (futbolísticamente hablando) Trent Alexander-Arnold, por Federico Valverde y hasta por el canterano David Jiménez.

Real Madrid V Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

De hecho, frente al Valencia, se hizo viral una acalorada charla del lateral con Antonio Pintus, preparador físico del Madrid, en el encuentro donde no tuvo minutos por la titularidad del joven Jiménez. Tras esa situación hubo una cumbre entre Carvajal y Arbeloa, lo que marginó a Jiménez de convocatorias con el primer equipo de ahí en más, aunque eso no representó directamente más minutos para Carvajal.

Otro episodio triste fue una dura entrada frente al canterano del Castilla Valdepeñas, que le generó una lesión de rodilla que lo sacó un mes de las canchas y, según confirman, pudo haber sido mucho peor.

En el acumulado, Carvajal tiene 446 partidos en su haber con la camiseta del Real Madrid, en los que anotó 14 goles y brindó 65 asistencias. En total, ganó seis UEFA Champions League, cuatro Ligas y cinco Mundiales de Clubes, además de la Eurocopa y la UEFA Nations League conquistadas con la selección de España.