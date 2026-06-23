El Manchester City desembolsará una fortuna para sacar a Maresca del Chelsea

El Manchester City está cerca de confirmar a Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola, aunque antes deberá resolver el pago de una importante compensación económica al Chelsea por el entrenador.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Según Sky Sports, la cifra supera los 20 millones de euros y permitiría destrabar definitivamente la llegada del italiano al Etihad Stadium.

El contrato que complicó la operación

Las conversaciones entre el City y Maresca están avanzadas desde hace varias semanas y existe un acuerdo verbal para que firme un contrato por tres temporadas. Sin embargo, la situación contractual del entrenador obligó a ambas instituciones a negociar una salida consensuada.

🚨 Manchester City have AGREED a deal worth €20M with Chelsea to appoint Enzo Maresca as their new head coach. 🔵



The Italian is set to sign a contract until 2029 and take charge at the Etihad. ✅



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/Jw8jW8iUw0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 22, 2026

Maresca había asumido en el Chelsea en 2024 con un vínculo por cinco años y todavía le restaban tres temporadas y media de contrato al momento de su salida. Además, el club londinense nunca comunicó oficialmente un despido, sino una separación de común acuerdo, argumentando que un cambio en la conducción técnica podía ayudar al equipo a recuperar competitividad.

La situación se volvió aún más delicada por las versiones que indicaban que el Manchester City inició contactos con el italiano mientras aún dirigía a los Blues y sin contar con autorización previa de la entidad de Stamford Bridge. Esa circunstancia llevó al Chelsea a estudiar posibles acciones legales por incumplimiento contractual y hasta una denuncia ante la Premier League por un supuesto acercamiento indebido.

Con el objetivo de evitar un conflicto mayor, el City habría aceptado elevar considerablemente la compensación económica. Inicialmente se hablaba de unos 12 millones de euros, pero el acuerdo final rondaría los 20 millones, una de las cifras más altas abonadas por un entrenador.

El regreso de un hombre de la casa

Maresca conoce en profundidad el funcionamiento del Manchester City. Formó parte del cuerpo técnico de Guardiola durante la histórica temporada 2022/23, en la que el club conquistó la Premier League, la Copa de Inglaterra y la UEFA Champios League.

Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season Friendly | Darren Walsh/GettyImages

Por eso, la dirigencia considera que tiene el perfil ideal para liderar la transición deportiva después una década marcada por los éxitos del entrenador español.

Si las negociaciones concluyen en los próximos días, el anuncio oficial podría producirse esta misma semana. Mientras tanto, el Chelsea iniciará una nueva etapa bajo el mando de Xabi Alonso, apostando a recuperar protagonismo tanto en Inglaterra como en el plano internacional.

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