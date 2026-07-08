El Manchester United cierra el fichaje del reemplazo de Casemiro

El Manchester United comienza a preparar una nueva etapa dentro para su centro del campo y ha elegido a Andrey Santos como el jugador destinado a tomar la plaza de Casemiro. El contención brasileño llegará procedente del Chelsea después de que ambos clubes han alcanzado un acuerdo total por su traspaso.

Se entiende que el fichaje se cerrará en una cifra cercana a los 50 millones de libras, alrededor de 59 millones de euros, incluyendo cantidades fijas y variables que en este caso serán sólo del cuatro por ciento. Además, el Chelsea conservará una cláusula pensando en el futuro, ya que recibirá el 10 por ciento de una hipotética próxima venta.

🚨🔴 Andrey Santos to Manchester United, here we go! Deal in place with medical now booked in next 24h for Brazilian midfielder.#MUFC to pay £50m matching price asked by Chelsea plus 10% sell-on clause.



Contract until June 2031 to be signed tomorrow — follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/l0o2LFXBtC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

El movimiento representa una apuesta del Manchester United pensando en el presente y también en los próximos años. Una vez que Casemiro ha tomado la decisión de no renovar contrato con el equipo para buscar un destino de menor exigencia, el club inglés decidió apostar por otro brasileño para renovar una zona clave del campo.

Andrey por su parte ha de firmar un contrato de larga duración con el conjunto de Old Trafford. El acuerdo contempla cinco temporadas fijas más una campaña opcional que dependerá de su rendimiento, fórmula habitual dentro de la planificación del Manchester United para asegurar el futuro de sus principales apuestas deportivas.

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Para Andrey este movimiento será una oportunidad de consolidarse definitivamente dentro de la élite europea. Después de formar parte del proyecto del Chelsea, donde nunca tuvo un rol estelar, ahora da el paso al United en el entendido de que el club le ve como un titular de inicio para el siguiente curso.

Se entiende que Santos no será el único fichaje para la contención en Manchester. Sin embargo, el juvenil puede tener la calma de que el rol de número uno va para él.