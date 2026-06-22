El Manchester United está a un paso de fichar a Éderson

El Manchester United está muy cerca de concretar una de sus prioridades para este mercado de pases: el brasileño Ederson, figura del Atalanta, aseguró que solo resta esperar el final de la Copa del Mundo para oficializar la operación y desembarcar en la Premier League.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El acuerdo entre el conjunto inglés y el club italiano rondaría los 52 millones de dólares. Las negociaciones estaban avanzadas antes del inicio de la cita mundialista, aunque la competencia habría retrasado la firma definitiva.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Manchester United will announce the signing of Ederson after Brazil's World Cup is over.



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Éderson se consolidó como uno de los centrocampistas más completos de la Serie A gracias a su capacidad física, despliegue y aporte en ambas áreas, características que convencieron al entrenador Michael Carrick para apostar por su incorporación.

“Está prácticamente todo hecho. Pero tengo que aprovechar este momento. Estoy aquí en el Mundial y es algo hermoso que debe disfrutarse al máximo”, expresó el mediocampista en declaraciones Sky Italia.

El mediocampo, la gran prioridad de Carrick

Tras la salida de Casemiro y la posibilidad de perder a Manuel Ugarte también, el técnico inglés necesita reconstruir prácticamente por completo el sector central del equipo.

La dirigencia considera que Éderson representa una oportunidad de mercado atractiva, ya que ingresaba en el último año de contrato con Atalanta. Sin embargo, el club entiende que será necesario sumar al menos otro volante de jerarquía para competir en la próxima temporada.

Entre los nombres que aparecen en carpeta sobresale Mateus Fernandes, actualmente en el West Ham, Adam Wharton, Sandro Tonali y Carlos Baleba, futbolistas cuyo valor de mercado obligaría a realizar una inversión importante.

Manchester United FC v Everton FC - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Para afrontar estas nuevas operaciones, el United evalúa desprenderse de varios jugadores con poco protagonismo. André Onana y Marcus Rashford figuran entre los futbolistas transferibles, mientras que Joshua Zirkzee también podría buscar continuidad en otros destinos.

En caso de concretarse la salida del delantero neerlandés, el club no descarta incorporar otro atacante, aunque Carrick confía en mantener como referencia ofensiva a Benjamin Šeško, acompañado por la versatilidad de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

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