El Manchester United habría tomado una decisión sobre el fichaje de Sergio Ramos

El Manchester United no está considerando fichar al ex defensa central del Real Madrid Sergio Ramos después de cambiar su estrategia de transferencias, según informes.

Ramos, que ahora tiene 39 años, ha confirmado que dejará el club mexicano Monterrey este mes al expirar su contrato, y se cree que el legendario defensor está considerando regresar a Europa.

Un puñado de clubes han surgido como pretendientes y el United se ha visto vinculado con Ramos por una serie de informes en su España natal, que alegan que los Diablos Rojos están ansiosos por aprovechar la oportunidad de fichar al agente libre de renombre.

Sin embargo, ESPN insiste en que ese no es el caso y que el United "no tiene interés" en llegar a un acuerdo por Ramos este invierno.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien existe un respeto evidente por un jugador del legado de Ramos (cinco títulos de La Liga, cuatro Ligas de Campeones, dos triunfos de la Ligue 1, dos Campeonatos Europeos y una Copa del Mundo), el United ha abandonado su voluntad previa de fichar a estrellas veteranas con salarios considerables, incluidos jugadores como Cristiano Ronaldo en 2021 e incluso Casemiro del Real Madrid el año siguiente.

El Manchester United adopta un enfoque "flexible" para la ventana de enero

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Tras confirmarse los niveles de deuda más altos de la historia del club, el United se ha visto obligado a adoptar un enfoque más inteligente en materia de transferencias, lo que puede limitar su actividad en la ventana de enero.

En lugar de buscar fichajes provisionales, el United quiere centrarse en reclutar a sus principales objetivos y es consciente de que es poco probable que pueda llegar a acuerdos con esos jugadores durante una ventana de invierno que es notoriamente difícil y costosa de gestionar.

No se descartan fichajes cuantiosos, pero solo se concretarán si los jugadores adecuados llegan al mercado. No está claro quién está en la mira del United, pero el entrenador Ruben Amorim ha solicitado abiertamente un nuevo centrocampista y lateral.

Jugadores como Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, y Elliot Anderson, del Nottingham Forest, son objetivos caros en el mediocampo, pero se espera que ambos resulten demasiado caros para un traspaso a mitad de temporada.