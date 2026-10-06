El Manchester United no quiere perder a JJ Gabriel y pone freno a su salida de Old Trafford

JJ Gabriel alcanza los 16 años de edad en un momento decisivo para su futuro. El juvenil ya expresó su deseo de abandonar el Manchester United, aunque la institución no contempla facilitar su salida ni dar de baja su registro de la competencia.

En medio de esta disputa, el club inglés dio una señal clara sobre sus intenciones: el delantero fue incluido en la fotografía oficial del plantel para la temporada 2026/27, pese a que su situación permanece sin resolver.

Manchester United Squads 26/27 | Ash Donelon/GettyImages

España aparece como alternativa

Luego de que el entorno del futbolista expresara sus dudas sobre el proyecto deportivo que le ofrece el United, el conflicto escaló.

La familia entiende que Gabriel podría encontrar mejores condiciones para dar el salto hacia el fútbol profesional en otro club, una situación que despertó el interés de varios equipos españoles, entre ellos el FC Barcelona y el Real Madrid.

Mientras tanto, Gabriel leva más de dos semanas sin entrenarse en Carrington y continúa trabajando por su cuenta. De hecho, el juvenil permanece en España, donde continúo con su preparación mediante entrenamientos individuales en Castelldefels junto a especialistas.

De igual manera, el United considera que su estructura continúa siendo el mejor escenario para su formación. Además, aceptar su salida supondría recibir una compensación cercana a las 350.000 euros, una cifra que el club considera insuficiente teniendo en cuenta el potencial que atribuye al futbolista.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Barcelona are CONCRETE in their pursuit of JJ Gabriel and are ready to offer a MASSIVE package including salary, bonuses, and a signing-on fee. A free transfer in January is planned. [@Plettigoal] #fcblive 💎 pic.twitter.com/vqZXF5ndMf — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 6, 2026

Cumplir 16 años cambia el escenario

Aún así, hasta ahora, la edad de Gabriel había condicionado cualquier movimiento. Con 16 años recién cumplidos, podrá acceder a un acuerdo de beca, aunque no podrá firmar un contrato profesional hasta cumplir los 17.

Su pasaporte irlandés también puede facilitar un eventual traslado a otro club dentro de la Unión Europea, aunque cualquier operación internacional deberá ajustarse a las normas de la FIFA para menores.

Por ahora, Gabriel continúa registrado con el Manchester United hasta el final de la vigente campaña y el club mantiene firme su intención de retenerlo en Inglaterra.