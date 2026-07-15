El Manchester United se activa por otro mediocentro para el verano

El Manchester United sigue con el armado de la plantilla para el próximo ciclo que está por iniciar. De momento el cuadro de la Premier League ha puesto enfoque primario en reforzar una zona por sobre el resto, el centro del campo. Hasta el momento son dos los fichajes para fichajes posición que han sido firmado por el cuadro rojo.

Los nombre que ya pertenecen al son Andrey Santos, ex Chelsea y Youri Tielemans, ex Aston Villa. Aunque es evidente que el club se ha hecho fuerte en dicha zona, la directiva y el cuerpo técnico entienden que aún cuentan con carencias en la zona, por lo que están listos para atacar por un jugar más de perfil recuperador.

🚨 Manchester United are reaching out to defensive midfielders’ agents ahead of next signing, a DM after Santos and Tielemans.



Manu Kone among players being mentioned in internal talks and with initial approach on player side; not the only one.



🎥 https://t.co/KbpN6SxXNE pic.twitter.com/iFsXvHza1n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

El jugador en cuestión es Manu Koné, mediocampista que firmó una gran Copa del Mundo con Francia. El hombre que hoy milita dentro de la Roma se considera en el nivel para medirse en un reto superior, siendo el caso, abre la puerta a un traspaso a la Premier League.

La Roma por su parte respeta el deseo del jugador y lo acompañan en el mismo. Si bien el club bien claro que Koné es un hombre clave dentro de su once estelar, los de la capital de Italia también entienden que el francés está en su tope máximo de valoración, por lo que, venderlo ahora es sumamente tentador.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

El traspaso está en una etapa muy inicial. El United recién está en sondeos primarios donde el club busca saber si es el jugador tiene o no un interés en el proyecto de Michael Carrick. En caso que la respuesta sea positiva, los ingleses deberán liberar alrededor de 60 millones de euros por Manu.

Con la llegada de Koné, el United sumaría su tercer medio mixto al plantel este verano. Adicional a las incorporaciones, es importante recordar que el Manchester United ya cuenta con Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte y Mason Mount.