El mensaje de despedida de Erling Haaland para Pep Guardiola

Tiempos de cambio se viven dentro del Manchester City. El cuadro que ha dominado el fútbol de la Premier League durante los últimos 10 años está comenzando una etapa de transición. La misma se firma con la salida de Pep Guardiola, una decisión que fue tomada al cien por ciento por el técnico y respetada por el club.

El pasado fin de semana durante su último juego al frente del equipo, ha comenzando el adiós de Pep. Jugadores, staff y directivos agradecieron al técnico por forjar la grandeza del club. Ahora, han comenzando los discursos emotivos para Guardiola, uno de ellos es el de su última gran estrella, Erling Haaland.

A coach who never stopped teaching. It sounds crazy to say this, but you made greatness feel normal. Even after hat-tricks, wins and trophies, there was always another lesson, another challenge and another level to reach. That mentality changed this club forever and changed me… pic.twitter.com/GailfItbii — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 27, 2026

Un entrenador que nunca dejó de enseñarnos. Parece una locura decir esto, pero hiciste que la grandeza se sintiera normal. Incluso después de los 'hat-tricks', victorias y trofeos, siempre había otra lección, otro desafío y otro nivel que alcanzar. Esa mentalidad cambió este club para siempre y me cambió a mí también. Será un honor de por vida haber trabajado con uno de los mejores. Gracias por todo jefe. Erling Haaland

Erling agradeció a Pep por lo vivido desde su llegada al club tres años atrás. Desde aquel momento, Guardiola le dio a un muy joven Erling Haaland el rol de figura dentro de su plantilla, acto que el noruego respondió de la mejor forma posible, con goles.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Desde su arribo, Erling aprendió a ganarlo todo de la mano de Pep. El noruego suma nueve títulos, ganando todas las competiciones locales e internacionales en el lapso de tres años.

Adicional, los números de Haaland le colocan como uno de los mejores soldados de Guardiola. El noruego suma 162 goles en todas las competiciones con el Manchester City. Es uno de los mejores goleadores que ha dirigido Pep, mismo que también creció en su estilo de juego cortesía de la mano del entrenador.