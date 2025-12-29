El mensaje de despedida de Sebastián Córdova tras su salida de Tigres

Sebastián Córdova cerró oficialmente su etapa como jugador de Tigres tras cuatro años en la institución. El mediocampista mexicano eligió las palabras como vehículo de despedida, compartiendo un mensaje profundo y emotivo en el que explicó el significado personal y profesional de su paso por el club regiomontano.

El futbolista recordó su llegada en enero de 2022 como un punto de inflexión en su carrera. Explicó que Tigres apostó por él en un momento clave y que asumió el reto con ilusión y ambición deportiva, entendiendo la magnitud del club y el compromiso que implicaba vestir una camiseta histórica del fútbol mexicano.

¡Se despide de Tigres! 😱



El emotivo mensaje de Sebastián Córdova con dedicatoria a próximo equipo 🔥https://t.co/TCP3Tjtwu7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 29, 2025

Enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme, así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro fútbol lleno de ilusión, hambre de jugar y deseos de ser campeón. Sebastián Córdova

En su mensaje, Córdova dejó claro que los logros obtenidos no fueron individuales. Subrayó que el éxito fue colectivo y que involucró a todos los sectores del club, desde la afición hasta el personal operativo, reconociendo que cada persona cumplió un rol fundamental en el camino recorrido.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Playoffs Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fuimos todos: afición, directivos, compañeros, utileros, cuerpo médico, masajistas, taquilleros, mantenimiento, jardineros, patrocinadores y muchas personas más. Sebastián Córdova

El mediocampista también se refirió a su salida como una decisión estrictamente profesional. Aseguró que los ciclos se cumplen y que hoy debe dedicar cuerpo y alma a los colores que confían en él en esta nueva etapa, sin que eso implique un distanciamiento emocional de Tigres ni de su gente.

Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí. Sebastián Córdova

La ciudad de Monterrey ocupó un lugar central en su despedida. Córdova destacó el impacto humano que tuvo en su vida y en la de su familia, describiéndola como su hogar durante cuatro años y remarcando la calidez con la que siempre fue recibido, tanto dentro como fuera de la cancha.

Esta ciudad, sí con mayúscula, ha sido mi casa durante cuatro años y tanto mi familia como yo hemos sido muy felices. Sebastián Córdova

El jugador también dedicó palabras especiales a la afición, a la que agradeció por el apoyo constante. Aseguró que los seguidores de Tigres seguirán acompañándolo en su carrera, ya que su respaldo fue un motor emocional permanente en cada etapa de su proceso deportivo.

A mis fans me los llevo conmigo, porque han sido un apoyo que agradezco todos y cada uno de los días. Sebastián Córdova

Ahora, Sebastián Córdova iniciará un nuevo ciclo profesional. Todo apunta a que su próximo destino será el Toluca, en una operación que se daría como agente libre, al igual que su salida de Tigres. Un cambio de rumbo que marca un nuevo desafío, con la promesa de defender sus nuevos colores con la misma entrega.