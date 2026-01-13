El mensaje de despedida de Xabi Alonso tras dejar de ser el entrenador del Real Madrid

La Supercopa de España supuso el punto y final a la breve trayectoria de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El técnico tolosarra no pudo aguantar el peso de la derrota y el lunes por la tarde Florentino Pérez firmó la sentencia.

El club informó que Alonso y el club habían separado sus caminos de mutuo acuerdo. Varios jugadores se despidieron del que hasta entonces había sido su entrenador, y esta mañana ha llegado la hora del técnico.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Xabi Alonso se ha despedido de todos los madridistas: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".

Xabi Alonso se hizo cargo del Real Madrid antes del Mundial de Clubes y firmó un contrato para las próximas tres temporadas. A pesar del buen inicio y de los aspectos positivos que se vieron en los primeros partidos, el equipo se fue cayendo hasta ser derrotado por el FC Barcelona en esa final de la Supercopa.

Al final, por unas causas o por otroas, el cambio que se prometía con el aterrizaje del tolosarra no acabó de producirse y Alonso fue cesado de su cargo.

En este breve periodo de tiempo, Xabi estuvo 34 partidos al frente del Real Madrid en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y sufrió 6 derrotas. El técnico deja al equipo clasificado en segundo lugar en LaLiga a cuatro puntos del FC Barcelona, entre los ocho primeros clasificados de la Chmampions League y en octavos de final de la Copa del Rey. Sin embargo, por el camino perdió dos títulos: el Mundial de Clubes y la Supercopa de España.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP