La reacción del vestuario del Real Madrid al enterarse de la salida de Xabi Alonso

El Real Madrid vive horas de sorpresa absoluta tras confirmarse la salida de Xabi Alonso, una decisión que sacudió al vestidor y al entorno inmediato del club. Aunque la derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona fue dolorosa, nadie esperaba un desenlace tan inmediato.

Según fuentes cercanas al plantel, los futbolistas asumían que el revés ante el eterno rival tendría consecuencias deportivas y ajustes internos. Sin embargo, el cese del entrenador no figuraba en ningún escenario previsto, pues el grupo consideraba que aún existía margen para reaccionar durante la temporada.

El impacto fue mayor porque el equipo no recibió aviso previo ni comunicación directa antes del anuncio oficial. La plantilla se enteró de la salida del técnico al mismo tiempo que la afición, mediante el comunicado difundido por el club, una situación que generó desconcierto y múltiples reacciones internas.

De acuerdo con la información disponible, la determinación se tomó en conversaciones privadas entre Xabi Alonso y Florentino Pérez, sin participación del resto del vestidor. La directiva optó por una decisión rápida tras la final, convencida de que el golpe exigía un cambio inmediato de rumbo.

En el interior del grupo existía conciencia de que el resultado ante el Barcelona había sido un golpe severo en lo anímico. Aun así, varios jugadores confiaban en que el proyecto tendría continuidad, respaldados por el trabajo previo y la relación construida con el cuerpo técnico.

La noticia generó distintas reacciones, desde sorpresa hasta preocupación por la estabilidad del equipo en el corto plazo. El despido abrupto abre interrogantes sobre el siguiente paso de la directiva y el perfil del nuevo entrenador, mientras el plantel deberá adaptarse rápidamente a un nuevo liderazgo.

Puertas adentro se reconoce que el calendario no concede tregua y que el impacto emocional deberá superarse con rapidez. El Real Madrid se enfrenta ahora al reto de recomponer el rumbo deportivo sin perder competitividad, mientras el entorno observa con atención cada movimiento institucional que se produzca.

Por ahora, el plantel asimila una decisión inesperada que marca un punto de inflexión en la temporada. Sin explicaciones internas previas y con el comunicado como única vía, el grupo deberá responder en la cancha, mientras la directiva acelera la búsqueda de una nueva etapa en el banquillo.