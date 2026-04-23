El mensaje de Lamine Yamal tras conocerse la gravedad de su lesión

El FC Barcelona sufrió un duro golpe en su última presentación por LaLiga: si bien le ganó por la mínima al Celta de Vigo para mantener la distancia de nueve puntos con el Real Madrid, recibió la pésima noticia de la lesión muscular de Lamine Yamal, que lo sacará para lo que queda de temporada.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El parte médico se publicó este jueves y confirmó lo que los aficionados blaugranas temían: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial". A pesar del cierre esperanzador, se espera que llegue con lo justo a la cita mundialista.

"Tenemos que ver a Lamine mañana. Tenemos que aceptarlo, es una lástima para nosotros. Espero que no sea muy grave", había dicho Hansi Flick en la rueda de prensa de este miércoles, dando un panorama poco alentador sobre el estado físico del canterano.

En la temporada jugó 28 de los 32 partidos posibles por LaLiga, donde capitalizó 16 goles y 12 asistencias, alzándose así como una de las figuras del equipo. En la UEFA Champions League disputó 10 de 12, con seis tantos y cuatro asistencias.

El mensaje completo de Lamine Yamal

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido.

Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor.

Gracias por los mensaje y Visca el Barça".

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