El mensaje de Mendes sobre el interés de Vitinha en el Real Madrid

Luego de varias semanas de especulaciones que los vincularon con el Real Madrid, Jorge Mendes, representante de Vitinha y João Neves, aseguró que ambos futbolistas continuarán en el Paris Saint-Germain y no tienen intención de cambiar de equipo durante este verano europeo.

🚨 EXCL: Jorge Mendes confirms João Neves and Vitinha will not leave PSG.



“Vitinha and João were 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 an option for anyone. They are 𝐧𝐨𝐧-𝐧𝐞𝐠𝐨𝐭𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 for Paris Saint-Germain and they are very, very happy in PSG — they will continue collecting trophies”. pic.twitter.com/cWCOulHJDG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Mendes cerró la puerta a una hipotética salida

Los rumores sobre un posible interés del conjunto merengue por los dos mediocampistas portugueses crecieron a partir de la necesidad del club de incorporar creatividad en la mitad de la cancha. Sin embargo, el reconocido agente fue contundente al referirse al futuro de sus representados.

“Vitinha y João Neves nunca fueron una opción para nadie. Son innegociables para el Paris Saint-Germain y están muy felices en el club”, afirmó Mendes, según difundió el periodista Fabrizio Romano.

Ambos jugadores fueron piezas fundamentales en la temporada del equipo dirigido por Luis Enrique y forman parte del proyecto deportivo a largo plazo de la institución parisina; Vitinha atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se convirtió en un referente del mediocampo parisino gracias a su capacidad técnica y visión para distribuir la pelota.

FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINAL | FRANCK FIFE/GettyImages

La continuidad de ambos supone una gran noticia para el PSG, que busca mantenerse entre los principales candidatos a conquistar títulos tanto en la Ligue 1 de Francia como en el ámbito internacional, luego de la última consagración de la UEFA Champions League 2025/26 ante el Arsenal.

El Madrid sigue buscando un mediocampista

Ahora, ante la negativa del conjunto parisino, el Real Madrid está obligado a seguir analizando otras opciones para reforzar una zona que considera prioritaria. Desde hace meses, la dirigencia evalúa perfiles capaces de aportar equilibrio, recuperación y generación de juego.

Con Vitinha y João Neves fuera de la ecuación, el objetivo es encontrar una pieza capaz de potenciar un equipo que busca recuperar el protagonismo europeo que históricamente caracterizó al merengue.

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