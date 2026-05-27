El mensaje de Palavecino a Efraín Juárez tras la final de la Liga MX

Cruz Azul se ha convertido en diez veces campeón de la Liga MX luego de vencer a los Pumas de la UNAM en la final el pasado domingo. Los de La Noria fueron mucho mejores tanto en la ida como en la vuelta y lo hicieron valer alzando el título.

La realidad es que Cruz Azul llegó sobre todo al duelo de vuelta con el orgullo herido. Así mismo lo confirmó Agustín Palavecino, quien no escondió su molestia por las declaraciones que dio Efraín Juárez en contra de los celestes tras la ida.

“NO HAY QUE HABLAR ANTES”



🚂🎯 El DARDO de Agustín Palavecino para ¿Efraín Juárez? tras la final del Torneo Clausura 2026:



“Si te digo que no leímos y no escuchamos nada, es mentira.



Da un poco de bronca por ahí hablar antes, nosotros siempre nos mantuvimos humildes.



Somos… pic.twitter.com/kHQkLSedED — dataref México (@dataref_mx) May 26, 2026

Lo que a mí me molestó fue la conferencia pospartido que él hace o por algo con los gestos que nosotros, viste, hace así de tener suerte, digamos, en una jugada sola que tuvieron. O sea que tendríamos que haber hecho nosotros los que pegaban en los palos que el arquero los salvó y ninguno dijo nada; todavía quedaba mucho por jugar. Siempre nos mantuvimos humildes. Agustín Palavecino

El jugador celeste añadió que el técnico de los UNAM no fue el más ético en cuanto a sus declaraciones sobre temas arbitrales.

También el tema de los árbitros, no condicionar nosotros eso es lo que a mí me deja tranquilo en el lugar donde estoy; ninguno se sobrepasa, ninguno dice nada y solo es jugar. Agustín Palavecino

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Pese a su molestia, el argentino prefirió pasar de la polémica. Afirma que todo el entorno generó que la final de la Liga MX fuese digna para el consumidor en general de la Liga MX.

Obviamente también está el folklore este de picantear las cosas un poco y nada, quedó así, la hizo linda la final, se puso linda y creo que dimos un buen espectáculo tanto en la ida como en la vuelta para todo el futbol mexicano. Agustín Palavecino