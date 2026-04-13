El mensaje de Simeone antes del duelo clave del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona

En la previa del encuentro decisivo ante el FC Barcelona, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Diego Simeone evitó profundizar en la polémica arbitral que dejó el partido de ida y remarcó que su prioridad está puertas adentro del Atlético de Madrid: “Pienso en mi equipo, no en los árbitros”, sintetizó.

La presión sobre los árbitros, en aumento

Aunque no quiso entrar en discusiones puntuales, el entrenador rojiblanco si dejó una reflexión interesante sobre el rol arbitral y, según explicó, la cercanía con las finales aumenta la tensión e intensifica el peso de cada fallo. “El partido que tienen por delante es muy difícil. Cada vez hay más presión porque la repercusión es extrema”, señaló.

🇦🇷🧠 Diego Simeone ahead of second leg vs Barcelona: "I have a plan in my head and I'm NOT going to change it." 👀 pic.twitter.com/W2G4uz3KqG — EuroFoot (@eurofootcom) April 13, 2026

Para el argentino, el contexto actual del fútbol europeo, con mayor exposición mediática y mejor tecnológica a disposición de las ternas arbitrales, hace que cada decisión esté constantemente bajo escrutinio.

Más allá del cuestionamiento, Simeone puso el foco en el Atlético desde lo futbolístico. Con ventaja por 2-0 tras la ida, el equipo deberá decidir si mantiene el resultado o sale a la cancha a imponer condiciones desde el arranque para ampliar la diferencia y darle un cierre determinante a la serie.

Simeone, fiel a su estilo, no dio pistas concretas pero sí dejó pasmada la idea general: “Estamos convencidos de lo que necesitamos. Jugaremos el partido que haya que jugar para seguir adelante. Sabemos a quién enfrentamos, pero también cuál es nuestra meta”, explicó.

Atletico De Madrid Training Session And Press Conference - Uefa Champions League 2025/26 | Europa Press Sports/GettyImages

En ese sentido, valoró el rendimiento del equipo en el primer cruce de la serie, donde logró imponerse en varios espacios del juego, incluso con protagonismo en campo rival.

De cara al partido, la única incógnita concreta pasa por el arco, ¿Jan Oblak o Juan Musso? “Todavía tengo tiempo para decidir”, expresó el entrenador argentino y, como es habitual, revelará el equipo horas antes del encuentro de mañana.

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