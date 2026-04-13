El mexicano en Europa que se reactiva luego de meses fuera por lesión
La Copa del Mundo está a dos meses de su inicio. En este punto, más de un jugador busca evitar lesiones de alta gravedad con el fin de ser elegibles para sus naciones. Otros, aquellos que están fuera por un tema médico aprietan en sus recuperaciones y acortan plazos en las mismas para tener opciones de colarse.
Uno de esos casos, en este caso para la selección mexicana es el de Mateo Chávez. El mexicano dio el salto de calidad a Europa con el fin de elevar sus opciones de cara a la Copa del Mundo. Parecía meta cumplida, sin embargo, una lesión ha complicado el camino, mismo que buscará corregir en el siguiente mes y medio.
El mexicano regresó a la actividad este fin de semana con el AZ Alkmaar. Lo hizo durante un duelo por la Eredivise en el que entró desde el banco al minuto 76 entrando de cambio por el neerlandés Mees de Wit.
Chávez no tenía actividad desde el pasado 26 de febrero. El mexicano sufrió una luxación de hombro misma que le generó una baja de mes y medio. Luego de poco más de seis semanas de parón, Chávez regresa al campo con el fin de recuperar relevancia dentro de su equipo.
Hasta antes de dicha lesión, Mateo estaba muy bien posicionado para entrar dentro del llamado final de Javier Aguirre para el verano. En todo caso sería el de segundo lateral por izquierda, pues el número uno apunta a ser Jesús Gallardo, hombre de toda la confianza del técnico nacional.
Ahora, luego de la pausa y sobre todo, la ausencia en la pasada fecha FIFA, se definirá si Mateo se cuela o no en la lista final. Sus opciones no han terminado, sin embargo, es un hecho que la carrera se ha apretado con otros nombres dentro de la misma.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.