El mexicano que dará el salto a Europa luego del Mundial

En lo que va de la Copa del Mundo para la selección mexicana, Erik Lira ha sido uno de los mejores más competitivos. El medio de contención mexicana ha estado en un elevado nivel de rendimiento tanto en el estreno del Mundial en contra de Sudáfrica, como en el más reciente encuentro de México contra Corea del Sur.

Esto no es nada nuevo para la afición en el entorno del fútbol nacional. Sin embargo, es un hecho que el contención sí se ha puesto en el radar internacional de este deporte. Tal es el caso que se entiende que su salto de calidad con destino al fútbol de Europa para este mercado de verano es inminente.

🚨🤯 NEW: ERIK LIRA has attracted interest from the PREMIER LEAGUE and LALIGA after his recent top performances in the 2026 World Cup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🏆



Via @somos_FOX pic.twitter.com/BVaXAKYS2g — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 20, 2026

De acuerdo con el reporte de Rubén Rodríguez de FOX, el mexicano tiene mercado abierto en tres ligas de Europa. La primera de ellas es LaLiga, donde si bien se desconocen los clubes en cuestión, se sabe que es más de uno el que tiene al hombre de Cruz Azul dentro de su lista de deseos.

De la misma forma hay equipos de la Premier League de Inglaterra con interés activo por Erik. Sin embargo, la fuente afirma que el mismo es menor en cuanto a la cantidad de equipos con respecto del número de interesados en España.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Para cerrar hay un tercer posible destino en el camino: la Ligue 1. Sin embargo, el fútbol de Francia no tiene ni el mismo foco, ni el mismo potencial financiero que LaLiga o la Premier League, hecho que les pone en el fondo de la contienda.

Rodríguez añade que será Lira el dueño de su futuro. La clausula de salida que tiene con Cruz Azul, lo que le permite al jugador tener vía abierta para elegir al club que más le llene tanto en lo deportivo como en lo financiero.