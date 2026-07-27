El motivo por el que Adeyemi no podrá lucir su dorsal favorito en el FC Barcelona

Luego ser presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona, Karim Adeyemi descubrió un detalle que modificó uno de sus planes para esta nueva etapa deportiva: el delantero esperaba continuar usando el dorsal 27, un número que lo acompañó a lo largo de buena parte de su carrera, especialmente durante su paso por el Borussia Dortmund.

Sin embargo, la normativa de LaLiga le impide mantener esa numeración, por lo que deberá elegir uno de los dorsales disponibles entre el 1 y el 25 para su estreno oficial con el conjunto azulgrana.

FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMI | JOSEP LAGO/GettyImages

La norma que marca la diferencia con la Bundesliga

A diferencia de la liga alemana, el campeonato español mantiene una regulación estricta sobre la numeración de los futbolistas del primer equipo. Los números superiores al 25 quedan reservados exclusivamente para jugadores del filial o categorías juveniles que todavía no cuentan con ficha profesional.

Esto explica por qué Adeyemi pudo vestir el 27 durante su paso por el Borussia Dortmund, mientras que en España esa posibilidad está completamente descartada una vez que complete su inscripción con el primer equipo del conjunto culé.

Los dorsales que aparecen como alternativas

Aún así, Adeyemi ya tendría sobre la mesa otras opciones: la principal candidata es el dorsal 14, un número que quedó vacante y que, por el momento, aparece como la alternativa con mayores posibilidades para el alemán.

Otra posibilidad es el dorsal 19, aunque su disponibilidad dependerá de los movimientos que realice el club en el mercado de fichajes. Si finalmente se concreta la salida de Roony Bardghji, ese número también quedaría libre y pasaría a formar parte de las opciones para el delantero.

Por ahora, la decisión se tomará una vez quede definido el plantel para la próxima temporada, ya que el reparto de números dependerá de las incorporaciones y las posibles salidas que aún están pendientes de concretarse. Hasta entonces, Adeyemi deberá esperar para conocer con qué camiseta hará su debut oficial como azulgrana.

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