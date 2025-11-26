El motivo por el que Alan Pulido está en el olvido para Gabriel Milito

La segunda etapa de Alan Pulido con Chivas terminó antes de tiempo. El delantero no volverá a tener minutos en lo que resta del torneo por decisión directa del técnico Gabriel Milito, quien ha determinado mantenerlo fuera de la actividad por un tema estrictamente disciplinario.

De acuerdo con diversas versiones internas, Pulido habría asistido a fiestas en repetidas ocasiones durante el mes de octubre. Aunque no llegó tarde ni en malas condiciones a ningún entrenamiento, Milito consideró que la vida nocturna del atacante no reflejaba el compromiso esperado dentro del proyecto deportivo del club.

El cuerpo técnico interpretó estas constantes salidas nocturnas como un foco de alerta y un patrón incompatible con el nivel de exigencia que requiere la recta final del campeonato. La decisión fue tajante: Pulido quedará relegado del equipo competitivo hasta que termine el torneo.

El delantero no ve actividad desde finales de septiembre, una ausencia que inicialmente generó dudas por temas de rendimiento, pero que ahora queda explicada por la determinación técnica. El buen momento de otros elementos ofensivos reforzó aún más la resolución de Milito.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Chivas había apostado por el regreso del atacante como un movimiento estratégico para fortalecer su ataque, pero la apuesta no funcionó. Entre adaptación irregular, bajos minutos y ahora problemas disciplinarios, el club ha decidido no contar más con él en el presente.

La salida del goleador está prácticamente definida: se marchará como agente libre al final del torneo, poniendo fin a una etapa que se esperaba mucho más fructífera y estable tanto para el jugador como para la institución.

Para Milito, la disciplina es un pilar innegociable, y el comportamiento extra cancha de Pulido chocó directamente con la línea de trabajo que intenta consolidar en Guadalajara. Sin importar que el delantero cumpliera con la asistencia a los entrenamientos, la percepción interna fue clara: la vida nocturna no sumaba al proyecto.

