¿Quién tiene más goles a los 25 años: Erling Haaland o Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es el mayor goleador en la historia del fútbol profesional, cortesía de 953 dianas; sin embargo, y aunque el portugués aún está vigente en Arabia Saudí con 40 años, aunado a confirmar que disputará el Mundial 2026, hay un atacante noruego que amenaza con romper todos sus registros en un futuro, Erling Braut Haaland.

De hecho, El Androide acumula 32 tantos en la presente temporada, incluyendo dos el pasado domingo contra Italia, con los que guio a su nación a su cuarta clasificación de por vida a una Copa del Mundo.

Según datos de la web especializada Transfermarket, CR7 cosechaba 160 anotaciones oficiales a sus 25 años, misma edad con la que Haaland ya ostenta 328, repartidas en 280 a nivel de clubes y 48 con la selección vikinga.

Quien surgiera en las inferiores del Bryne noruego posee 143 goles con la camiseta del Manchester City, con el que ha sido dos veces máximo realizador de la Premier League, y comanda la tabla de artilleros en la 2025/2026 (14 en 11 desafíos), al tiempo que vacunó 86 veces con el Borussia Dotmund, 29 para el Red Bull Salzburg y 20 en el Molde; a la vez de registrar 48 dianas para la selección mayor de su país.

Por su parte, a los 25 años Cristiano se encontraba en su segundo ejercicio en el Real Madrid, club del que también se terminó erigiendo en el máximo anotador de su historia, gracias a 450 tantos, mientras que en dos etapas para el Manchester United totalizó 145 conquistas, junto a 101 con la Juventus, cinco en un Sporting Clube donde inició su carrera y 103 con su actual equipo, el Al Nassr, sumando otras 143 anotaciones para el combinado nacional luso.

Sin dudas, la proyección de Haaland invita a pensar en una disputa futura por los registros más sagrados del fútbol, motivo por el cual aunque CR7 sigue siendo el rey de las redes, el zurdo nórdico debería amenazar varios guarismos.

