El motivo por el que Jules Koundé es duda para el Clásico ante el Real Madrid

La enfermería del FC Barcelona sigue siendo protagonista en la antesala del Clásico ante el Real Madrid. Pues Jules Koundé también causa preocupación en la Ciudad Condal.

En efecto, a sólo dos días del enfrentamiento contra los merengues, la presencia del zaguero galo está en entredicho después de que no participara en el entrenamiento de este viernes del cuadro azulgrana. Según el diario Sport, el ex defensor del Sevilla tampoco se ejercitó con el grupo el jueves, lo que incrementa la incertidumbre sobre su disponibilidad para el duelo más esperado de la primera mitad de temporada.

De esa forma, Koundé acumula ya dos sesiones consecutivas ausente del trabajo colectivo (las dos que se han realizado con normalidad desde el encuentro de Champions League del pasado martes versus Olympiacos), y su evolución en las próximas horas será determinante para que Hansi Flick pueda decidir si incluirlo o no en la convocatoria del domingo versus el Madrid. En caso de que no llegue a tiempo, el entrenador alemán se verá obligado a buscar alternativas para reforzar el flanco derecho de la zaga; una posición en la que el internacional con Francia se ha consolidado como pieza esencial desde el curso anterior.

Vale acotar que el Barcelona mantiene un estricto protocolo de horarios para los entrenamientos, y es que los jugadores deben presentarse antes de las 9:30 de la mañana, por lo que aquellos que llegan después realizan trabajo diferenciado en el gimnasio, generalmente enfocado en la rehabilitación o prevención de molestias físicas. En este contexto, la ausencia del canterano del Girondins de Burdeos refuerza la idea de que continúa con un plan específico de recuperación.

Tras arribar a Can Barça en el verano de 2022, procedente del Sevilla y a cambio de 50 millones de euros, Koundé se ha convertido en una de las piezas más fiables de la plantilla, especialmente a partir de la llegada de Flick al banquillo, en 2024.

Adaptado completamente al rol de lateral derecho, el futbolista de 26 años aporta equilibrio defensivo y profundidad a la hora de incorporarse al ataque por la banda, además de mostrar una notable regularidad en su rendimiento. De hecho, ha disputado 12 partidos entre LaLiga y la Champions, sumando un gol y una asistencia, aunado a erigirse en el jugador de campo con más minutos acumulados (830) en el club azulgrana.

Por si fuera, Koundé participó en tres de los cuatro Clásicos de la 2024/2025, incluyendo el de la final de Copa del Rey, la cual definió con un zatapazo desde fuera del área al minuto 113 para, probablemente, evitar los penales.

