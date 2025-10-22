Los últimos 10 enfrentamientos del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona

El Real Madrid y el FC Barcelona paralizan al planeta cada vez que protagonizan un Clásico que, de cara a LaLiga 2025/2026, tendrá su primer capítulo el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

En efecto, blancos y azulgranas engalanan el enfrentamiento de mayor peso mediático del planeta; mismo que con el paso del tiempo ha atestiguado a muchos de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Por otro lado, el mano a mano histórico en encuentros oficiales favorece al conjunto merengue, cortesía de 106 victorias por 104 de su par culé y 51 empates; sin embargo, la oncena catalana domina los últimos 10 careos, con un leve 6-4.

1. Real Madrid 0-1 FC Barcelona | Copa del Rey 2023 | Ida de semifinales

Barcelona ganó con un autogol aquella ida de semifinales de Copa del Rey | Florencia Tan Jun/GettyImages

Pocas veces en los últimos años, el Madrid ha controlado tanto un Clásico como aquella ida de semis en Copa del Rey 2023. Sin embargo y paradójicamente, los blancos no pudieron anotar a favor, pero Éder Militão sí lo hizo en contra, al 26', para que el Barça saliera del Santiago Bernabéu en ventaja en la eliminatoria.

2. FC Barcelona 2-1 Real Madrid | LaLiga 22/23 | Jornada 26

Franck Kessié fue el héroe de aquel polémico Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid | Alex Caparros/GettyImages

El mediático desafío vivió en marzo de 2023, por la fecha 26 de LaLiga, uno de los capítulos más polémicos de los tiempos recientes, ya que los capitalinos se quejaron públicamente del trabajo arbitral. Lo cierto del caso es que Franck Kessié vivió su momento de gloria en su único curso vestido de blaugrana, al anotar el decisivo 2-1 en el agregado.

3. FC Barcelona 0-4 Real Madrid | Copa del Rey 2023 | Vuelta de semifinales

Benzema le dio el pase a la final de la Copa del Rey al Real Madrid en 2023 | Soccrates Images/GettyImages

Sin ser la mitad de dominante que en la ida, el Real exhibió una pegada monumental en la vuelta de semis copera en el Camp Nou, guiado por un Karim Benzema que completó triplete en la goleada 0-4 y posterior pase al partido cumbre de un torneo que los madridistas se terminaron llevando.

4. FC Barcelona 1-2 Real Madrid | LaLiga 23/24 | Jornada 11

Jude Bellingham la rompió ante el FC Barcelona en el Clásico liguero de 2023 jugado en Montjuic | Alex Caparros/GettyImages

Los idílicos meses iniciales de Jude Bellingham con el Real Madrid tuvieron su cénit en octubre de 2023 cuando el propio volante inglés encabezó la remontada del entonces equipo de Carlo Ancelotti 1-2, en lo que resultó el primer Clásico celebrado en Montjuic, debido a las obras, que todavía se mantienen, del Camp Nou.

5. Real Madrid 4-1 FC Barcelona | Supercopa de España 2024 | Final

Vini Jr. fue la gran figura del título de Supercopa española del Madrid ante el Barcelona | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Los merengues parecieron haber encontrado la kriptonita táctica, y futbolística, al Barcelona de Xavi Hernández, quien estaría en sus últimos meses entrenando al club de su vida, ya que lo golearon 4 a 1 en la final de la Supercopa de España, con un Vinícius Júnior en rol estelar debido a un hat-trick.

6. Real Madrid 3-2 FC Barcelona | LaLiga 23/24 | Jornada 32

Belingham volvió a lucir contra el Barcelona en LaLiga 2023/2024 | David Ramos/GettyImages

Nueva remontada liguera, y una vez más con Bellingham en plan de héroe. Otro encuentro con polémica arbitral, básicamente por un "gol fantasma" de Lamine Yamal que el referee no concedió, previo a que el "todocampista" de los Three Lions sellara el triunfo de los suyos con una diana sobre la hora mientras el marcador lucía igualado a dos, luego que los azulgranas estuvieran arriba 0-1 y 1-2.

7. Real Madrid 0-4 FC Barcelona | LaLiga 24/25 | Jornada 11

Lewandowski anotó doblete en la goleada culé en el Clásico del Bernabéu de LaLiga pasada | Anadolu/GettyImages

La era Hansi Flick en el FC Barcelona comenzaba a todo tren y se hacía sentir con autoridad en el primer Clásico de la 2024/2025, puesto que su escuadra goleaba 0-4 en el Bernabéu al eterno rival, de la mano de un doblete de Robert Lewandowski y estelares actuaciones de Raphinha y Yamal.

8. Real Madrid 2-5 FC Barcelona | Supercopa de España 2025 | Final

El Barça se llevó la Supercopa de España 2025 ante el Real Madrid | Anadolu/GettyImages

En Can Barça tomaron venganza de lo acontecido un año atrás y devolvieron la victoria apabullante en la Supercopa de Arabia, pero en esta ocasión 2-5; de nuevo con Rapinha, Lamine y Lewandowski causando estragos a la maltrecha zaga blanca. Fue el primer título oficial para Flick con los catalanes.

9. FC Barcelona 3-2 (prórroga) Real Madrid | Copa del Rey 2025 | Final

El épico gol de Koundé en la prórroga le dio al Barcelona la Copa del Rey 2025 | Fran Santiago/GettyImages

De cine se desarrolló, y culminó, el juego decisivo de la Copa del Rey 2025 en La Cartuja, Sevilla, donde el Madrid remontaba el 1-0 de Pedri con dos goles en cuestión de siete minutos en el segundo tiempo y un Kylian Mbappé diferencial, previo a que Ferran Torres, a falta de seis para la conclusión, enviará la batalla a la prórroga y Jules Koundé, protagonista inesperado, robara un balón en fase ofensiva al 113' y enviara un trallazo inatajable para Courtois. De esa forma, caía el segundo trofeo del ejercicio para los culés.

10. FC Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 24/25 | Jornada 35

Lamine Yamal fue protagonista en el último Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona parecía tambalearse al recibir al Madrid a los pocos días de haberse quedado a las mieles de disputar la final de Champions; de hecho, Mbappé puso a temblar Montjuic con doblete tempranero que colocaba a los merengues momentáneamente a un punto del primer lugar, en poder de los propios blaugranas, a falta de tres fechas. No obstante, Lamine frotó la lámpara, Rapinha recuperó su versión "matadora" y los de Flick pasaron por encima de los de Carletto, en su Clásico de despedida, para terminar imponiéndose 4x3 y dejar sellada LaLiga y el inédito triplete local.

Últimos 10 enfrentamientos oficiales: Real Madrid vs. FC Barcelona

Temporada Competición Jornada Local Visitante Resultado 2024/25 LaLiga 35 Barcelona Real Madrid 4-3 2024/25 Copa del Rey Final Barcelona Real Madrid 3-2 (prórroga) 2024/25 Supercopa de España Final Real Madrid Barcelona 2-5 2024/25 LaLiga 11 Real Madrid Barcelona 0-4 2023/24

LaLiga 32 Real Madrid Barcelona 3-2 2023/24 Supercopa de España Final Real Madrid Barcelona 4-1 2023/24 LaLiga 11 Barcelona Real Madrid 1-2 2022/23 Copa del Rey Vuelta de semifinales Barcelona Real Madrid 0-4 2022/23 LaLiga 26 Barcelona Real Madrid 2-1 2022/23 Copa del Rey Ida de semifinales Real Madrid Barcelona 0-1

