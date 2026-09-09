El motivo por el que Lautaro Martínez descartó fichar por el FC Barcelona

Lautaro Martínez confirmó que el FC Barcelona mostró un interés concreto en incorporarlo, como una alternativa para reforzar su ataque, pero la posibilidad finalmente no avanzó porque el delantero decidió continuar en el Inter de Milán.

La postura del capitán Nerazzurri estuvo marcada, principalmente, por su fuerte vínculo con el club. El argentino se siente identificado con la institución y cuenta con un respaldo importante por parte de los aficionados y de sus compañeros.

🚨⚫️🔵 Inter president Marotta: “Lautaro Martínez didn’t want to have any approach or discussions with Barcelona”.



“Also on club to club side, it was impossible to have any negotiation as Lautaro is a top player, we need him if we want to win titles”. pic.twitter.com/UBXYBLOzfG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Lautaro ya había dejado clara su postura sobre su futuro días atrás, cuando aseguró que su intención es continuar en el Inter: “mientras ellos me quieran, me quedaré en este club”, afirmó el delantero. “Estar acá es un orgullo, soy feliz. Quiero quedarme y luchar cada día por seguir creciendo y peleando por los grandes títulos”, concluyó.

Una decisión basada en el sentido de pertenencia

Después de varios años como una de las principales figuras del equipo, desde su llegada en 2018, Martínez busca ampliar su legado y convertirse en uno de los grandes referentes de la historia reciente del conjunto italiano.

Su postura también fue destacada por Giuseppe Marotta; el presidente del Inter explicó que el delantero tuvo un comportamiento ejemplar durante el interés del azulgrana y valoró especialmente su compromiso con el proyecto deportivo.

Marotta confirmó las negociaciones

Antes del debut en la UEFA Champions League frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Marotta reveló que existió una reunión para analizar la situación, aunque las condiciones no fueron suficientes para alcanzar un acuerdo.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

“Demostró un gran sentido de pertenencia al negarse a negociar con el Barcelona”, explicó el dirigente, quien además remarcó que Martínez es considerado una pieza indispensable para las aspiraciones del equipo.

Con Lautaro como capitán y máximo estandarte ofensivo -y con contrato vigente hasta 2029-, el Inter apunta a competir nuevamente por los principales títulos. Marotta, de hecho, aseguró que el equipo tiene la obligación de darlo todo y se permitió soñar en grande.

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