El motivo por el que Vinicius no se entrenará con el Real Madrid esta semana

La negociación por la renovación de Vinicius Jr. con el Real Madrid está, otra vez, estancada: el brasileño quiere un incremento salarial para ser, junto a Kylian Mbappé, el jugador mejor pago de la plantilla y su entorno ha cambiado varias veces las condiciones, mientras que el Merengue, que no quiere dejarlo ir, tampoco se deja pisotear por la situación.

En esta semana, la información del Daily Mail inglés sorprendió a todos: Vinicius no irá a entrenar en toda la semana al predio de Valdebebas a disposición de José Mourinho mientras el Arsenal está expectante de la novela de la renovación, con un ofrecimiento récord para hacerle y que se mude a Londres.

Vinicius viene de jugar el Mundial con Brasil, donde llegó a cuartos de final y cayó eliminado ante Noruega. En los cinco partidos que jugó marcó cuatro goles, algo que no alcanzó para guiar al Scratch al tan ansiado Hexa. Con la camiseta del Real Madrid lleva 375 partidos, con 128 goles y 100 asistencias.

FIFA World Cup 2026 - round of 16Brazil v Norway | ANP/GettyImages

Su contrato expira al final de la temporada y en invierno podría firmar un preacuerdo para marcharse libre a otra institución sin dejarle un centavo al Real Madrid, algo que estos buscarán evitar a como de lugar.

Además de Vinicius, el Arsenal está detrás de Julián Álvarez y Bradley Barcola, con la idea de reforzar de la mejor manera posible la plantilla de Mikel Arteta para ir nuevamente a por la UEFA Champions League, que se escapó en la tanda de penales de la final en la última temporada.

Gabriel Martinelli estaría en el mercado, corriendo un poco más de atrás en la consideración del entrenador español. Por su parte, Leandro Trossard ya ha sido vendido al Besiktas. La única cara nueva en el frente de ataque de los del norte de Londres es el extremo griego Christos Tzolis, procedente del Club Brujas.