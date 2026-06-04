El nombre de Haaland provoca una crisis inesperada en el Real Madrid

La campaña presidencial del Real Madrid sumó una nueva polémica luego de que Enrique Riquelme asegurara durante una entrevista televisiva en El Hormiguero que Erling Haaland jugaría en el conjunto blanco si resultaba elegido en las elecciones del próximo domingo.

La promesa del candidato estuvo acompañada de una puesta en escena llamativa, que incluyó una camiseta madridista con el nombre del delantero noruego. Sin embargo, el revuelo duró poco. Horas después comenzaron a aparecer las primeras desmentidas desde el entorno del futbolista.

🚨⚠️ OFFICIAL: Manchester City statement.



“The stories which have emerged from Spain regarding the future of Erling Haaland are FALSE”.



“There is NO chance of this happening and there is no contractual clause to enable it”.



“We are considering LEGAL ACTION for the use of our… pic.twitter.com/vAmX2Swwe2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

La respuesta del círculo de Haaland

Según informó la cadena SER, tanto Alfie Haaland, padre del jugador, como Rafaela Pimenta, su representante, rechazaron rotundamente cualquier acuerdo relacionado con un posible desembarco en el Madrid y, asimismo, negaron que exista algún tipo de negociación o compromiso con el empresario.

"Todo muy entretenido pero nada es cierto [...] Deseamos lo mejor a los dos candidatos en las elecciones al Real Madrid", expresaron en el comunicado oficial.

Así también, fuentes vinculadas al Manchester City calificaron como falsas las versiones sobre una eventual salida del delantero y remarcaron que no existe ninguna cláusula contractual que facilite una transferencia en las condiciones mencionadas.

El club inglés considera que la situación generó una confusión innecesaria en torno a una de sus máximas figuras, especialmente cuando Haalan continúa siendo una pieza central del proyecto deportivo. El noruego mantiene contrato vigente hasta 2034 y no posee una cláusula liberatoria previa -de esta manera la dirigencia aseguró su permanencia a largo plazo-.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Lejos de quedarse en una simple aclaración, desde Manchester también dejaron entrever la posibilidad de analizar medidas legales por la utilización de la imagen del jugador en un contexto político-electoral. La exhibición de la camiseta con el nombre de Haaland durante el programa habría sido uno de los aspectos que más molestó a la institución inglesa.

Lo que comenzó como una promesa de campaña terminó transformándose en una controversia internacional innecesaria -que, al menos por ahora, parece estar muy lejos de convertirse en realidad-, para la imagen de Enrique Riquelme como candidato presidencial.

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