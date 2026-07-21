El nuevo gigante de Europa que entrar en la carrera por Gilberto Mora

Para nadie es un secreto que el futuro de Gilberto Mora está en Europa. El mexicano luego de la Copa del Mundo aumentó su número de pretendientes tras dejar en claro que pese a su corta edad, es capaz de rendir cual adulto dentro de la cancha en cuanto a la toma de decisiones.

Si bien se entiende que la Premier League es el destino mejor ubicado para Mora, no sería el único que mercado que le tiene en la mira. En las más recientes horas, prensa en Alemania afirma que un gigante del fútbol germano está listo para tocar la puerta del joven de sólo 17 años.

🚨🤯 BREAKING: BORUSSIA DORTMUND IS INTERESTED IN 17-YEAR-OLD GILBERTO MORA.



The German club is exploring a move for the Mexican wonderkid who attracted their interest during the 2026 FIFA World Cup. 🇩🇪✍🏼



Via @BILD pic.twitter.com/VMlEkiDTcY — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 21, 2026

BILD afirma que el Borussia Dortmund tiene un interés abierto en el posible fichaje de Gilberto Mora. El cuadro germano ve en el mexicano un talento de virtudes superlativos al cual pueden ayudar en su desarrollo dentro del fútbol de Europa en el corto plazo.

Para nadie es un secreto que es el Borussia Dortmund es una institución que tiene bien en claro su modelo deportivo-comercial. El cuadro alemán suele comprar talento del nivel y edad de Mora, los convierte en estrellas del planeta y posteriormente les vende a su un precio superlativo con los clubes más grandes del planeta.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Ahora mismo no hay oferta formal de parte del Dortmund. El club está listo para llamar a la agente de Gilberto, Rafaela Pimienta para sondear condiciones. En caso de que las mismas sean favorables, el Borussia negociará de manera formal tanto con la representante de Mora como con los dueños de su carta, Xolos de Tijuana.

Es clave recordar que Mora no puede salir de México en este verano. El mexicano alcanzará la mayoría de edad hasta el invierno de 2027, por lo que, no hay prisa ni para los interesados, ni para el jugador y su entorno en firmar el traspaso a cualquier destino.