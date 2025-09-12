El nuevo premio individual que recibió Cristiano Ronaldo

En una semana en la que volvió a demostrar que la edad es sólo un número, erigiéndose en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas, Cristiano Ronaldo se apoderó de un nuevo galardón individual.

Es que a sus 40 años, El Bicho recibió el premio al Mejor Jugador de Todos los Tiempos por parte de la Liga Portuguesa de Fútbol; distinción que encaja con su bagaje, mismo que supera con creces al de cualquier talento vitalicio del balompié luso, incluyendo a Eusebio.

El actual atacante del Al-Nassr no pudo estar presente en la ceremonia, pero envió un mensaje de agradecimiento en redes sociales. “Quiero dar las gracias a la Liga de Portugal por este reconocimiento como el mejor de la historia. Es un honor enorme recibir algo así representando a mi país”.

Ganador de cinco Balones de Oro, tres FIFA World Player/The Best y tres premios Jugador del Año UEFA, Cristiano dedicó el nuevo trofeo a quienes han sido sus compañeros de equipo, selección y técnicos a lo largo de su trayectoria. "Quiero agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron a lo largo de mi carrera a ganar este maravilloso premio. También quiero agradecer a todos los entrenadores y a todos los que me ayudaron en este camino para ser siempre mejor".

Al margen de homenajes y reconocimientos, CR7 sigue respondiendo dentro del engramado, al punto de erigirse en pieza clave para que Portugal diera un paso firme hacia la Copa del Mundo 2026, dado que anotó en las victorias frente a Armenia y Hungría, hace pocos días.

Las cifras que acompañan a la ex estrella del Manchester United, Real Madrid y Juventus son impresionantes y confirman su lugar en los anales de este deporte. Hay que recordar que Cris comanda la tabla de goleo vitalicio de FIFA, con 943 dianas, superando las 879 de su "eterno rival", Lionel Messi, otro que continúa en activo.

Además, el campeón de la Euro 2016 con Portugal lidera la clasificación de artilleros a nivel de selección, cortesía de 141 dianas, mientras que Messi también lo secunda, agregando 114 para Argentina. Por si fuera poco, el tanto contra Hungría empujó a Ronaldo a la cima en Clasificatorias Mundialistas, igualando la marca del guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, de 39.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es sinónimo de longevidad a nivel élite, pero también de trabajo, esfuerzo y un carácter insaciable que lo hacen único en el universo futbolístico.

