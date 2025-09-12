El once ideal del Barcelona tras el mercado de fichajes de verano 2025

El mercado de fichajes de verano finalmente llegó a su fin y quizás nadie esté más feliz que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

Tras un verano marcado por las constantes conversaciones sobre los problemas económicos del club y las dificultades para fichar y registrar jugadores, el ruido extradeportivo deja paso ahora al verdadero rendimiento en el campo. Las llegadas de Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji, sumadas a la dolorosa salida de Iñigo Martínez y de otros futbolistas con rol secundario, trazan la foto final del mercado azulgrana de 2025.

La plantilla del Barça no es muy distinta a la que conquistó el primer triplete doméstico de la historia del club la temporada pasada, pero la competencia por minutos y roles importantes será feroz.

Con talento en todas las líneas y la esperanza de seguir construyendo una nueva era de dominio azulgrana, aquí está la elección de Sports Illustrated para el XI más fuerte del Barcelona tras el cierre del mercado.

El mejor XI del Barcelona tras el mercado de fichajes de verano

POR: Joan García

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El único fichaje veraniego incluido en el XI más fuerte del Barça es Joan García, considerado el futuro de la portería azulgrana, con un porvenir indudablemente brillante.

El exarquero del Espanyol fue el guardameta con más paradas en LaLiga la temporada pasada y evitó el descenso de su equipo. A sus 24 años, se está consolidando como uno de los mejores porteros del mundo, destacando por sus reflejos sobresalientes y transmitiendo seguridad con atajadas casi imposibles.

Con el capitán Marc-André ter Stegen lidiando con lesiones en plena treintena y con Wojciech Szczęsny como suplente - disfrutando de su nueva etapa en Barcelona tras haber estado retirado hace apenas un año -, García ya empezó a demostrar por qué el futuro de la portería culé comienza ahora.

LD: Jules Koundé

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Jules Koundé llegó al Barcelona en 2022 como defensa central, visto como el relevo natural de Gerard Piqué. Su rendimiento inicial fue irregular, lo que llevó al entonces técnico culé, Xavi Hernández, a probarlo como lateral derecho. Y ahí todo cambió.

Bajo el mando de Hansi Flick, Koundé ha sido utilizado exclusivamente en la banda y se ha consolidado como uno de los mejores laterales derechos del mundo. Es un marcador férreo, con una velocidad muchas veces subestimada que le permite recuperar terreno y defender en espacios abiertos. Con el balón en los pies, se muestra imperturbable ante la presión y aporta claridad constante en la salida desde atrás.

De no haber sufrido una lesión en el tramo final de la pasada temporada, ningún jugador habría tenido más minutos que él en el primer curso de Flick al frente del Barça.

DFC: Eric García

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Pedro Salado/GettyImages

¿Quién hubiera pensado que Eric García se convertiría en uno de los favoritos de Hansi Flick? Hace dos veranos fue cedido al Girona tras no convencer en sus dos primeras temporadas desde su llegada procedente del Manchester City. Hoy, el central catalán es la “navaja suiza” del técnico, utilizado en distintas posiciones según lo que necesita el equipo. Y tras la inesperada salida de Iñigo Martínez, el Barça lo requiere en la zaga.

Aunque Ronald Araújo parecía la opción más obvia, García ha superado ampliamente al uruguayo desde el inicio de la temporada pasada. Su claridad con el balón encaja a la perfección con el estilo del Barça y, además, ha madurado hasta convertirse en un defensor completo, destacando especialmente en el juego aéreo.

En las tres primeras jornadas de este curso, Eric García ha sido titular siempre. Y todo apunta a que esa tendencia continuará.

DFC: Pau Cubarsí

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Probablemente no haya en el mundo un central con más potencial que Pau Cubarsí. Su forma de jugar hace que a veces se olvide que tiene apenas 18 años. El canterano de La Masia posee una comprensión innata de su posición, algo inusual para su corta edad. Es un defensor sereno, metódico y astuto, que parece anticipar dónde irá el balón incluso antes de que el rival lo pase.

Sin embargo, su mayor virtud está en la salida con el balón, con una calidad de pase que le permite iniciar ataques desde el fondo con naturalidad.

No hay duda: Cubarsí no solo está marcado como titular para esta temporada, sino que podría ser la piedra angular de la defensa azulgrana durante la próxima década.

LI: Alejandro Balde

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Reemplazar a Jordi Alba parecía una tarea imposible sobre el papel, pero entonces apareció Alejandro Balde desde La Masia y el Barça encontró oro puro: un relevo natural que permitió una transición perfecta de una leyenda del club a uno de los mejores laterales izquierdos jóvenes del fútbol actual.

Balde se adueña por completo de la banda izquierda, recorriéndola de principio a fin y sintiéndose igual de cómodo en ataque como en defensa. Es el prototipo del lateral moderno, capaz de hacer más fácil la vida de todos a su alrededor.

Si las lesiones lo respetan, todo indica que la temporada 2025/26 podría ser la mejor de su carrera hasta ahora.

MC: Frenkie de Jong

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Pocos jugadores generan tanto debate entre los aficionados del Barcelona como Frenkie de Jong. El neerlandés llegó en 2019 dejando grandes actuaciones en sus primeros partidos, pero, al igual que el resto del equipo, su rendimiento decayó en las temporadas siguientes, lo que llevó a muchos a pedir su salida.

Sin embargo, tras recuperarse de una lesión de tobillo y debutar bajo las órdenes de Hansi Flick, De Jong mostró en el inicio de 2025 sus mejores seis meses como jugador del Barça. Se encarga de sostener el mediocampo, bajando incluso a la defensa para equilibrar a un equipo muy ofensivo.

Además, ha construido una sociedad brillante con Pedri en el doble pivote de Flick y se ha ganado el derecho de portar con frecuencia el brazalete de capitán.

MC: Pedri

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Si el Barcelona fuera una orquesta, Pedri sería su director. Los blaugranas juegan al ritmo que él marca, así de simple.

Es difícil cuantificar su impacto en el equipo, pero sin dudas es el jugador más importante de la plantilla. Es el primer nombre en la alineación titular, algo que quedó claro la temporada pasada cuando lideró al Barça en apariciones con 59 partidos.

Considerado el mejor mediocampista central del mundo, Pedri es la mezcla perfecta entre Xavi y Andrés Iniesta, aunque recuerda aún más al segundo por su creatividad y visión de juego.

ED: Lamine Yamal

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El jugador más talentoso que ha salido de La Masia desde Lionel Messi es hoy su heredero, tanto en el juego como en el histórico dorsal n.º 10.

Lamine Yamal es pura electricidad, el futbolista más emocionante del mundo en este momento. Con apenas 18 años, lleva dos temporadas dejando en ridículo a defensores en LaLiga y en Europa.

Poco queda por decir que no se haya dicho ya sobre el extremo derecho titular del Barça. En apenas tres jornadas de esta temporada suma dos goles, dos asistencias y lidera LaLiga con 18 regates exitosos.

No hay dudas: tiene el potencial de convertirse en una leyenda del fútbol mundial.

MCO: Dani Olmo

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Dani Olmo parte como el mediapunta titular del Barcelona, aunque necesita consolidar con regularidad lo que hasta ahora solo mostró en destellos desde su llegada el verano pasado.

Cuando está sano y en forma, Olmo aporta algo que ningún otro jugador del plantel puede ofrecer. Es un especialista en romper líneas, capaz de moverse con naturalidad en espacios reducidos para zafarse de la marca, inventar un pase imposible o sacar un disparo inesperado. En su mejor versión, no hay un futbolista más indicado en la zona central del último tercio para desarmar defensas cerradas, el esquema más habitual de los rivales del Barça.

El problema son las lesiones, que lo han acompañado durante toda su carrera e impidieron que encuentre continuidad en el conjunto culé. Si eso no cambia, Marcus Rashford e incluso Fermín López podrían disputarle seriamente el puesto en el once.

EI: Raphinha

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Muchos querían que Raphinha dejara el Barcelona el verano pasado para hacerle lugar a Nico Williams en la banda izquierda. Sin embargo, el brasileño terminó firmando una de las temporadas más prolíficas de cualquier jugador culé desde Lionel Messi.

Con 34 goles y 25 asistencias, además de protagonizar una de las mejores campañas individuales en la historia de la Champions League, Raphinha pasó de ser considerado prescindible a convertirse en candidato al Balón de Oro. Hoy, además, se ha consolidado como uno de los grandes líderes de este joven Barça.

Ya sea como extremo izquierdo o en el centro del ataque cuando Hansi Flick lo utiliza allí, Raphinha es intocable en el once titular.

DC: Robert Lewandowski

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Robert Lewandowski se niega a dejar que el tiempo le gane la batalla. A sus 37 años, el delantero polaco viene de una temporada de 40 goles y sigue siendo uno de los finalizadores más letales del fútbol mundial.

Las lesiones lo han condicionado en los últimos meses, pero no hay dudas de que aún puede rendir al máximo nivel. El Barcelona lo agradece, porque su presencia en el área continúa siendo una amenaza constante. Aunque Ferran Torres hace méritos para ganarse un lugar en el once, Lewandowski mantiene la ventaja gracias al nivel exhibido la campaña pasada.

De cara al último año de su contrato, esta podría ser la última gran función de uno de los mejores delanteros centro del siglo XXI.

Más noticias sobre el FC Barcelona nuestro canal de Whatsapp