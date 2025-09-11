La sublime temporada 2024/25 de Lamine Yamal vio aumentar su valor no solo en la vida real, sino también en el mundo virtual con la franquicia EA Sports FC.

La versión de este año del juego, que disfrutan tanto los aficionados al fútbol como a los videojuegos en todo el mundo, se lanzará a finales de mes. Las clasificaciones de los 26 mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, se revelaron antes del lanzamiento, con Yamal debutando entre los mejores del mundo.

El adolescente construyó una emocionante temporada 2023/24 y brilló durante el debut de Hansi Flick como entrenador del Barcelona . Yamal lideró LaLiga en asistencias y se convirtió en el centro de atención durante la mayor parte del año pasado gracias a sus momentos mágicos sobre el terreno de juego, que ayudaron a los catalanes a conseguir el triplete nacional.

Con Yamal continuando su ascenso meteórico para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, era obvio que merecía un gran impulso en el FC 26.

¿Cuál es la valoración de Lamine Yamal en el EA Sports FC 26?

Solo siete jugadores en el mundo tienen una valoración base superior a la de Yamal. Aun así, comparte la misma valoración que sus compañeros del Barça, Raphinha y Pedri, así como otros 11 jugadores, incluido su rival del Real Madrid, Vinícius Júnior .

La estrella de España y Barcelona es el segundo extremo derecho mejor valorado del juego, solo detrás de Mohamed Salah del Liverpool , que tiene una valoración general de 91, lo que lo convierte en el mejor jugador del juego junto a Kylian Mbappé .

Aunque todavía le queda un largo camino por recorrer para convertirse en el mejor jugador de EA Sports FC, ningún otro jugador sub-20 logró entrar en la lista de los 26 mejores.

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA 85 81 86 90 23

¿Cuál era la valoración de Lamine Yamal en el EA Sports FC 25?

Yamal brilló durante la temporada 2023-24 y fue la figura destacada de un Barcelona que terminó la temporada sin títulos. Aun así, demostró un potencial increíble y arrasó en la Eurocopa 2024, desempeñando un papel crucial en el título de España.

Pero Yamal alcanzó otro nivel hace una temporada, y eso se refleja en una mejora sustancial en casi todos sus atributos. Su valoración general también se disparó, ya que solo obtuvo un 81 en EA Sports FC 25.

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA 82 75 73 82 23

Todo, excepto el atributo defensivo de Yamal, aumentó, siendo el aumento de 10 puntos en su atributo de pase el más significativo.

Puede que aún no esté allí, pero otra gran temporada podría convertirlo en el jugador mejor valorado del juego el próximo año, o al menos superar la barrera de los 90 puntos en general.